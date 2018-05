Ba món canh này không chỉ bổ dưỡng, mà còn dễ nấu, nguyên liệu chuẩn bị đơn giản, thời gian chế biến nhanh, phù hợp với các bà nội trợ bận rộn.

Canh sườn hầm thập cẩm

Tô canh nóng hổi, thơm lừng mùi sườn non, rau củ màu sắc ninh mềm vừa tới và nước xương đậm vị ngọt truyền thống sẽ làm hài lòng mọi thành viên trong gia đình. Còn gì tuyệt vời hơn việc cả nhà cùng thưởng thức món canh sườn hầm thập cẩm vào những ngày mát trời.

Mẹ cần chuẩn bị sườn non cùng các loại rau củ giàu vitamin và dưỡng chất như cà rốt, khoai tây, súp lơ xanh, nấm hương, củ dền, nấm… Sườn non chặt khúc, rửa sạch, trần qua nước sôi để hết mùi hôi, sau đó đem ninh mềm cùng nấm. Các loại rau xắt miếng vừa ăn và thả vào nồi canh theo thứ tự khoai tây trước, củ dền, cà rốt vào sau, súp lơ xanh cuối cùng…

Trước khi tắt bếp, mẹ đừng quên chút hành tươi và bỏ thêm hạt nêm Vedan xương hầm rau củ để tăng thêm hương vị đậm đà. Món canh dậy mùi thơm khi múc ra tô, thích hợp dùng nóng với cơm.

Canh cá linh nấu bông ​điên điển

Cá linh và bông điên điển là 2 loại thực phẩm nổi tiếng của vùng miền Tây Nam bộ. Chúng có thể chế biến thành nhiều món ăn khác nhau, tuy nhiên nổi tiếng và được lòng nhiều người yêu ẩm thực nhất vẫn là món canh chua cá linh nấu bông điên điển. Giữa trưa hè nóng bức, cả nhà ăn bát canh chua sẽ đưa cơm hơn rất nhiều.

Cách nấu canh chua cá linh bông điên điển khá đơn giản. Với gia đình nhỏ 4 người ăn, mẹ cần chuẩn bị khoảng 600g cá linh, 200g bông điên điển, 6 trái me, 2 khoanh bông súng cùng các gia vị như lá quế, ngò gai, ớt tươi hoặc khô, tỏi phi…

Trước tiên bắc nồi lên bếp và nấu me non với nước chừng 5 phút, vớt me ra dằm lấy nước bỏ xác. Sau đó, cho cá linh làm sạch vào đun, nêm nếm vừa ăn trước khi thả bông điên điển và bông súng vào. Để món canh đạt được vị chua đậm đà hơn, mẹ nên rắc chút bột nêm Vedan tôm chua cay. Đừng quên trước khi tắt bếp thả hành ngò để món canh đậm đà hơn. Múc canh ra tô, thêm chút ớt, rắc chút hành phi, là có món canh chua thật ngon.

Canh mướp đắng nhồi thịt

Mướp đắng có hàm lượng vitamin C cao, tính hàn, giúp giải nhiệt, giải độc. Canh mướp đắng nhồi thịt dễ ăn, vị ngọt của thịt băm làm dịu bớt vị đắng của mướp, phù hợp cho cả gia đình.

Nguyên liệu chế biến món canh này khá đơn giản, mẹ cần chuẩn bị khoảng 200g thịt nạc vai băm hoặc xay nhỏ, trộn với nấm hương, mộc nhĩ, hành lá, nước mắm ngon, hạt nêm Vedan nấm hương rau củ và hạt tiêu. Thịt nên ướp trước khi nấu ít nhất 30 phút để ngấm trọn gia vị.

Tiếp đó, nhồi nhân thịt vào 300g mướp đắng cắt khúc vừa ăn, bỏ ruột. Để món canh giữ được màu xanh đẹp mắt của mướp, mẹ lưu ý nên đun nước sôi mới thả vào và đun lửa lớn. Cũng như các món canh khác, khổ qua nhồi thịt nên được dùng ngay khi còn nóng để giữ được vị ngon cũng như các vitamin, dưỡng chất bên trong.

An San