Ẩm thực Nhật Bản nổi tiếng khắp thế giới không chỉ bởi sự tỉ mì, cầu kỳ trong việc trình bày mà nổi bật hơn cả đó chính là sự tinh khiết, tươi ngon, hương vị thanh tao, nhẹ nhàng phù hợp với từng thời tiết trong năm.

Ẩm thực Nhật Bản không quá lạm dụng gia vị và luôn tuân thủ theo quy tắc “Tam ngũ”. Ngũ vị, ngũ sắc và ngũ pháp. Ngũ vị bao gồm ngọt, chua, cay, đắng, mặn. Ngũ sắc đại diện bởi sắc trắng, vàng, đỏ, xanh, đen. Ngũ pháp có sống, ninh, nướng, chiên và hấp. Phương pháp nướng đã đưa ẩm thực Nhật Bản vang xa trong làng ẩm thực thế giới.

Nghệ thuật nướng của Nhật Bản cũng phát triển cùng với sự phát triển công nghệ và khoa học như nướng bằng gas, bằng điện, bằng tia hồng ngoại... Nhưng món nướng truyền thống trên than củi vẫn luôn được đề cao trong ẩm thực Nhật Bản nói riêng và ẩm thực thế giới nói chung và có thể nói than củi chính là “linh hồn” trong các món nướng của Nhật Bản.

Người Nhật Bản đã sáng tao ra phương pháp làm than củi từ thời trung cổ. Hiện nay, than củi vẫn được sử dụng tại Nhật Bản vì có những công dụng tích cực như khử mùi và khử độc. Ngoài ra, than củi còn có tính năng ổn định nhiệt cao, cháy đều, có mùi thơm đặc trưng do chiết xuất từ gỗ tự nhiên. Than củi trở thành nhiên liệu ưa chuộng và không thể thiếu trong món nướng của người Nhật Bản.

Món nướng Nhật Bản là sự kết hợp giữa phương pháp nướng trên than củi truyền thống cùng với kỹ thuật tẩm ướp không lạm dụng quá nhiều gia vị, vẫn giữ được vị tươi ngon và mùi thơm đặc trưng của thực phẩm. Chính vì vậy mà ngũ pháp nướng là một phần không thể tách rời khi nhắc đến ẩm thực Nhật Bản.

Đến với Tasaki BBQ, thực khách sẽ được thưởng thức món nướng với than củi đặc trưng nhập khẩu 100% từ Nhập Bản cùng với công nghệ tiên tiến - bếp không khói, sự kết hợp giữa truyền thống và hiện đại, đã làm nên những món nướng đậm đà hương vị nhưng vẫn đảm bảo được sự tươi ngon và an toàn thực phẩm. Kết hợp không gian thiết kế sang trọng và ấm cúng, Tasaki BBQ sẽ là một điểm đến khác biệt giữa lòng Sài Gòn nhộn nhịp.

Tasaki BBQ tri ân khách hàng với nhiều chương trình ưu đãi cùng với thực đơn trưa phong phú, đa dạng giá chỉ từ 89.000 đồng.

