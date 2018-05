Lễ Phục sinh tại Việt Nam chưa phổ biến, nhưng lại chẳng xa lạ gì với các nước Âu Mỹ và đặc biệt với những ai theo đạo Ki tô giáo. Đây là một trong những ngày lễ quan trọng nhất trong năm của những người theo tôn giáo này.

Bữa trưa mừng lễ, thực khách sẽ được thưởng thức các món ăn truyền thống mùa lễ hội, được đầu bếp nhiều kinh nghiệm thực hiện trong không gian sang trọng và hiện đại của nhà hàng Chit Chat at The Café tại khách sạn Equatorial TP HCM. Với giá vé 690.000 đồng ++ một người lớn, thực khách sẽ được thưởng thức nhiều món ngon như tôm hùm nướng, giò heo hầm hải sâm, cá hồi dùng với nước sốt tôm hùm, các loại bánh mì được dùng trong lễ, các món sườn cừu Australia, bò Mỹ, bánh mousse Phục sinh, nhiều loại chocolate và các món khác. Ngoài ra, thực khách còn được dùng miễn phí không giới hạn nước ngọt, bia và rượu vang. Đặc biệt, vé cho trẻ em 6-12 tuổi được giảm nửa giá.

Ngoài các món ngon và đặc trưng cho mùa lễ này, tham dự bữa trưa mừng lễ, các bé sẽ được vui chơi thỏa thích tại khu vui chơi dành cho trẻ em với nhiều trò và hoạt động hấp dẫn như trò săn trứng, vẽ trứng, nghệ thuật tạo hình bằng bong bóng, tiết mục ảo thuật và nhận ngay phiếu bơi miễn phí tại hồ bơi của khách sạn.

Chương trình chỉ diễn ra từ 11h30-14h30, ngày 31/3 tại nhà hàng Chit Chat. Đặc biệt, nếu đặt chỗ trước ngày 31/3, khách sẽ được giảm giá 10% trên tổng hóa đơn. Ngoài chương trình đặc biệt dành cho lễ, khách sạn hiện có nhiều chương trình ưu đãi khác như Dim sum Eat All You Can, gói khuyến mãi Residential Package được gia hạn đến cuối năm.

Chương trình "Dimsum Eat All You Can" có giá vé 310.000 đồng++ một người, thực khách sẽ được thưởng thức gần 70 món ngon, đa dạng, bao gồm Dimsum, một số món Hoa, Nhật và nhiều món tráng miệng vào trưa thứ bảy và chủ nhật. Ngoài ra, thực khách còn được phục vụ trà miễn phí trong suốt buổi tiệc.

Chương trình khuyến mãi trọn gói ưu đãi "Residential Package" có mức chỉ 2.290.000đ++, bạn sẽ có một đêm nghỉ tại phòng Deluxe dành cho 2 người, suất ăn sáng dành cho 2 người, truy cập Internet tại phòng không giới hạn, 30 phút spa toàn thân cho 2 người, giảm giá 10% khi sử dụng dịch vụ ẩm thực tại khách sạn và nhiều ưu đãi khác.

Khách sạn Equatorial TP HCM, 242 Trần Bình Trọng, quận 5, TP HCM. Để đặt phòng, liên hệ bộ phận kinh doanh. ĐT: (08) 3839 7777, Fax: 3835 9969, Email: sales@hcm.equatorial.com. Để đặt bàn, liên hệ bộ phận ẩm thực. ĐT: (08) 3839 7777, Fax: 3835 9969, Email: dine@hcm.equatorial.com.

Nằm trong chuỗi 7 khách sạn sang trọng và danh tiếng tại nhiều quốc gia, khách sạn 5-sao Equatorial TP HCM tọa lạc tại khu vực thuận tiện, gần trung tâm thành phố. Năm 2010, khách sạn được Expedia Insider bình chọn là một trong những khách sạn tốt trên thế giới. Khách sạn này được bình chọn là một trong 10 khách sạn sang trọng được yêu thích tại TP HCM trong chương trình "100 điều thú vị", do Sở Văn hóa, Thể thao, Du lịch TP HCM phát động. Liên tiếp từ năm 2009 đến 2012, Equatorial TP HCM được bình chọn là khách sạn xuất sắc theo chương trình khảo sát về sản phẩm và dịch vụ chất lượng trong ngành du lịch và khách sạn, do tạp chí The Guide thực hiện. Trong nhiều năm liền, nhà hàng Orientica và Chit Chat của khách sạn được bình chọn trong top 100 nhà hàng tốt tại Việt Nam.

