Dưới đây là một vài kinh nghiệm có thể giúp ích cho bạn trong việc lựa chọn trái cây hàng ngày.

1. Nho

Nho là loại trái cây có chứa nhiều vitamin nhóm B, cần thiết làn da mịn màng và khỏe mạnh. Để lựa chọn nho còn tươi, ngon, bạn hãy chọn những chùm nho cuống còn xanh, trái vẫn còn lớp phấn bám trên bề mặt.

2. Bưởi

Để chọn được quả bưởi ngon, mọng nước, bạn cần chú ý trái có da bóng, gai nở, trái tròn và khi cầm lên phải nặng tay. Nhiều người thường không để ý đến những nốt gai trên vỏ bưởi, nhưng đó chính là dấu hiệu giúp nhận biết trái già hay non. Bưởi càng già thì nốt gai trên vỏ càng lớn và ngược lại.

3. Sầu riêng

Đa phần ngày nay các nhà vườn sầu riêng không còn chờ quả rụng mà thu hoạch trái già rồi xử lý. Qua xử lý thì trái già hay non đều có mùi thơm và ăn được, tuy nhiên chất lượng cũng khác nhau.

Khi mua sầu riêng, bạn cần lựa chọn quả có gai nở to, đều, cuống còn xanh cứng. Không chọn trái có cuống mềm, hơi nhũng vì đó là trái còn non, thời gian xử lý kéo dài. Nếu không rành mua sầu riêng, bạn có thể yêu cầu người bán dùng que thử ghim vào phần thịt, khi lấy ra ngửi có mùi thơm ngọt đậm đà kéo dài là được.

4. Chôm chôm

Có rất nhiều loại chôm chôm được bán trên thị trường như chôm chôm nhãn, chôm chôm Thái... Khi mua, bạn không nên chọn những trái chín đỏ (thịt dai, ít tróc) mà nên lấy trái vừa chín đến, còn ửng vàng thì cơm ngọt và dễ tróc.

5. Măng cụt

Không nên chọn trái to hay nhỏ quá. Quả to thường vỏ dày, ngược lại trái nhỏ là măng cuối mùa, không ngon. Bạn cũng cần chú ý tới phần cuống. Cuống phải tươi và to, vỏ không quá bóng loáng, trái nào có bụi phấn còn bám quanh là được.

6. Xoài

Nên lựa chọn những trái có vỏ căng bóng, đều màu, không thâm đen, phần ngay chân cuống hơi lún xuống. Xoài chín ngon thì phần cuống vẫn căng cứng chứ không mềm. Thêm một điểm bạn cần lưu ý là ở phần bụng xoài, gần chót đuôi sẽ thấy có một mắt nhỏ, mắt càng nhỏ thì hạt xoài càng nhỏ.

7. Lựu

Không chọn trái bé vì thường là quả non. Bạn nên lựa chọn những trái to, vỏ hơi rám vàng. Không lấy trái vỏ nhẵn mà chọn những quả vỏ hơi lồi, cầm lên nặng tay, tức là trái mọng nước.

8. Mãng cầu (Na)

Chọn mãng cầu không khó. Với mãng cầu dai, bạn nên lựa chọn quả có vỏ mỏng, mắt nở và to, màu trắng ngà không thâm đen và nứt nẻ. Mãng cầu bở, chọn quả tròn, mắt to, kẽ mắt trắng, da xanh non, cuống nhỏ. Một điểm chung là bạn nên lựa chọn những quả mãng cầu hơi nứt nhưng vẫn còn cuống, đó là mảng cầu chín cây, ăn ngọt và thơm.

