12 điều đơn giản giúp căn nhà thành tổ ấm

Một không gian sống luôn thay đổi thú vị sẽ làm bạn thêm hứng khởi và thoải mái sau những phút giây làm việc căng thăng. Có thể làm ngôi nhà thân yêu của mình trở nên tươi mới với các cách làm đơn giản sau.

1. Chưng hoa tươi

Cách đơn giản, dễ làm mà rất hiệu quả với nhiều người là chưng hoa tươi trong nhà. Vài lọ hoa nhỏ trong nhà khiến bạn cảm thấy ấm áp, hạnh phúc như khí trời mùa xuân.

Hoa tươi giúp căn nhà trông sáng sủa hơn cùng với hương thơm tự nhiên dễ chịu. Với nhiều màu sắc và hình dạng khác nhau, bạn có thể thay đổi loại hoa, cách cắm hoa hàng tuần để không gian ngôi nhà luôn được thay đổi theo sở thích của bạn. Bạn cũng có thể làm tương tự với những đĩa đựng các loại trái cây.

2. Thay áo gối

Thay áo gối là một cách làm mới ngôi nhà ít tốn kém. Ảnh: decoist.com

Việc thay đổi áo gối phòng ngủ cũng như phòng khách ít tốn kém và không mất nhiều thời gian. Bạn có thể chọn áo gối có màu sắc và họa tiết thích hợp thay đổi tùy theo tâm trạng. Những chiếc áo gối cũ bạn giặt sạch và cất đi, thời gian sau lại thay lại cho gối sẽ khiến bạn cảm thấy thú vị hơn.

3. Xếp kệ sách

Việc đặt các loại sách vào kệ một cách tùy tiện sẽ chẳng làm bạn thấy điều gì mới lạ. Hãy sắp xếp kệ sách của bạn theo màu sắc của sách sẽ khiến bạn cảm thấy thú vị hơn nhiều đấy. Bạn có thể sắp sách theo cùng màu hoặc theo trật tự nào đó mà bạn cảm thấy vui mắt.

4. Chọn màu khăn tắm

Khăn tắm màu vàng và hồng là một gợi ý tốt cho bạn. Ảnh: decoist.com

Cũng giống như thêm gối vào phòng ngủ, bạn có thể làm sáng hơn phòng tắm của mình với những chiếc khăn tắm đa màu. Phòng tắm nhà bạn sẽ tuyệt vời hơn với màu sắc tươi rói. Màu vàng và hồng là một gợi ý tốt. Giờ đây việc tắm đối với bạn và những thành viên khác trong gia đình là một thú vui thư giãn sau những giờ làm việc, học tập căng thẳng.

5. Sắp xếp lại đồ đạc trong nhà

Việc sắp xếp lại đồ đạc trong nhà không những làm ngôi nhà bạn trở nên gọn gàng hơn mà đây là dịp tốt để bạn thay đổi trật tự. Bạn thử làm một việc đơn giản là thay đổi vị trí tủ lạnh qua máy giặt và ngược lại, sẽ cảm nhận ngay sự khác biệt. Chú ý là việc thay đổi sao cho sinh hoạt vẫn tiện lợi và được sự đồng ý của các thành viên khác trong gia đình.

6. Làm đẹp không gian ngoài cửa sổ

Nếu bạn có thể thiết kế không gian sau cửa sổ nhà bạn thì hãy biến nó thành một bức tranh đẹp. Với việc đơn giản là trồng thêm các chậu hoa cảnh, bể cá, lồng chim..., bạn sẽ cảm thấy vô cùng thoải mái và thích thú mỗi khi ngồi bên cửa sổ ngắm nhìn. Nhâm nhi một tách cà phê, đọc một cuốn sách, chốc chốc lại ngước lên ngắm nhìn cảnh đẹp bên cửa sổ quả là một điều làm ai cũng cảm thấy thoải mái.

7. Vườn thảo mộc mini

Bạn hãy mang hơi thở thiên nhiên vào phòng khách, nhà bếp hay phòng đọc sách với một vườn thảo mộc mini. Ảnh: decoist.com

Bạn hãy mang hơi thở thiên nhiên vào phòng khách, nhà bếp hay phòng đọc sách với một vườn thảo mộc mini. Những loại cây cỏ có thể được trồng trên tường, giá, chậu...

Việc trồng vườn thảo mộc mini trong nhà bạn, ngoài chức năng làm đẹp, bạn có thể chọn trồng các loại dùng làm thực phẩm như các loại rau, đậu, ớt... Cách này rất thích hợp với người đam mê DIY (Do it yourself), những người luôn mong muốn sáng tạo mọi thứ cho riêng mình hơn là tốn tiền chi phí cho dịch vụ trợ giúp, tự tạo ra giá trị cuộc sống cho mình.

8. Sơn tủ

Bạn nên sơn lại tủ kể cả những bề mặt bên trong. Nếu là một người khéo tay, bạn cũng có thể vẽ thêm các hoa văn. Một chiếc tủ quần áo với màu sắc, hoa văn yêu thích sẽ làm bạn mỉm cười mỗi sáng khi lấy đồ. Hơn nữa, nó cũng tác động ý thức khiến bạn luôn giữ tủ quần áo sạch sẽ và ngăn nắp hơn. Điều này tạo ra sự thú vị tương tự khi bạn sơn mới lại các loại tủ đựng đồ khác. Lưu ý nên chọn loại sơn an toàn cho sức khỏe.

Song Lê (Theo Decoist)