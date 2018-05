Cũng trong thời gian này, hàng ngày từ 18h đến 20h tại tầng một nhà hàng sẽ diễn ra tuần lễ thử rượu vang. Mỗi ngày thực khách sẽ được thưởng thức một loại rượu vang hảo hạng miễn phí.

Đồng thời, từ 1 đến 14/12, tại nhà hàng SnowZ Steakhouse & Wine bar – 31 Phan Chu Trinh cũng diễn ra tuần lễ ẩm thực giới thiệu thịt bò Mỹ. Thực khách sẽ được thưởng thức set menu 10 món ăn hấp dẫn chế biến từ thịt bò Mỹ chỉ với 500.000 đồng.

SnowZ The Japanese Restaurant là nhà hàng thứ hai trong hệ thống nhà hàng SnowZ. Nếu như SnowZ Steakhouse & Wine bar – 31 Phan Chu Trinh chuyên phục vụ những món thịt bò thì SnowZ The Japanese Restaurant - B58 Nguyễn Thị Định mang ẩm thực Nhật Bản đến với khách hàng qua các món ăn như sashimi cá hồi, sashimi tôm hùm, sushi cá ngừ, cá tuyết chiên tempura, các món hải sản… Bên cạnh đó, tại SnowZ The Japanese Restaurant, khách hàng vẫn cũng có thể thưởng thức những món thịt bò Australia, Mỹ.

Ngoài ra, những nhân viên được đào tạo chuyên nghiệp của SnowZ The Japanese Restaurant sẽ nhiệt tình tư vấn cho khách hàng những món ăn cùng với đồ uống thích hợp. Bạn sẽ thấy món sushi, sashimi ngon hơn khi nhấm nháp cùng rượu sochu hoặc sake; thưởng thức hải sản nên uống rượu vang trắng còn với những món thịt bò nướng khách hàng nên uống rượu vang đỏ…

Hệ thống nhà hàng SnowZ mở cửa từ 9h đến 23h hàng ngày, kể cả chủ nhật và ngày lễ.

Hệ thống nhà hàng SnowZ:

SnowZ The Japanese Restaurant - B58 Nguyễn Thị Định, Cầu Giấy, Hà Nội - ĐT: 04 35563067

SnowZ Steakhouse & Wine bar - 31 Phan Chu Trinh - ĐT: 043 933 4055 - Hot line: 0934517688

Email: snowz@snowz.com.vn

Website: www.snowz.com.vn

(Nguồn: Nhà hàng SnowZ)