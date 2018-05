Theo đó, khách hàng sử dụng dịch vụ với hoá đơn từ 1.000.000 đồng trở lên sẽ được tặng một thẻ khuyến mãi có giá trị để sử dụng dịch vụ tại nhà hàng trong hệ thống My Way hoặc những phiếu tặng bia nhập khẩu.

Ngoài ra, khách hàng còn được hưởng chương trình khuyến mại bia: “Mua 2 tặng một”; “Mua 3 tặng một” và “Mua 5 tặng một” đối với các loại bia nhập khẩu chọn lọc. Tất cả các khách hàng tới sử dụng dịch vụ tại hệ thống nhà hàng My Way đều được tham gia chương trình bốc thăm trúng thưởng các phần quà hấp dẫn vào ngày 24 và 31/12.

Hệ thống My Way cùng khách hàng chúc mừng mùa Noel bằng những giỏ quà độc đáo, sang trọng. Điểm đặc biệt của giỏ quà Noel là các loại bia nhập khẩu. Các bạn có thể đến chọn lựa giỏ quà, thùng bia nhập khẩu trực tiếp tại các nhà hàng trong hệ thống My Way hoặc gọi cho cửa hàng để được giao hàng tận nhà.

Christmas & New Year special Set Menu (phục vụ duy nhất từ 15 đến 31/12).

Hệ thống nhà hàng My Way:

Head Office

- 1st Floor Ocean Park Building, No1 Đào Duy Anh, Đống Đa, Hà Nội - Tel: 0435746672, Fax: 0439447090

My Way Café&Lounge - Beer collection

- 24T2 Hoàng Đạo Thúy, Trung Hòa – Nhân Chính, Cầu Giấy, Hà Nội - Tel: 04.62512226, Fax: 04.62512775

- 83 Lý Thường Kiệt, Hoàn Kiếm, Hà Nội - Tel: 04.9460110, Fax: 04.9460111

My Way Seafood – Beer collection

- 17T3 Hoàng Đạo Thúy, Trung Hòa – Nhân Chính, Cầu Giấy, Hà Nội - Tel: 04.62811314, Fax: 04.62510317

- 24 Nguyễn Gia Thiều, Hoàn Kiếm, Hà Nội - Tel: 04.39411481, Fax: 04.39411482



Email: info@myway.com.vn

Website: http://www.myway.com.vn/

(Nguồn: My Way)