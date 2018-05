Dại dột uống giấm giảm cân / 3 sai lầm thường gặp khi giảm cân

Có nhiều người cho rằng không nên dùng khoai lang để giảm cân do có chứa nhiều tinh bột. Tuy nhiên, lượng tinh bột trong khoai lang chỉ bằng 1/3 so với cơm, và bằng 1/2 so với khoai tây.

Trong thành phần của khoai lang hoàn toàn không chứa chất béo và cholesterol nên có tác dụng ngăn ngừa quá trình chuyển hoá thành chất béo tích tụ trong cơ thể.



Bên cạnh đó, khoai lang còn chứa các chất khó phân huỷ trong dung môi hữu cơ nên nhanh tạo cảm giác no bụng, đẩy lùi cơn đói nhanh chóng. Chính vì những lý do trên mà khoai lang được coi là thực phẩm vàng để giảm cân.

Bạn có thể tham khảo thực đơn giảm béo bằng khoai lang như sau:

- Ăn khoai lang vào bữa sáng thay cho khẩu phần ăn thông thường hàng ngày. Ngoài ra, trước bữa trưa hoặc tối, bạn có thể ăn một chút khoai để giảm lượng thức ăn đưa vào cơ thể.

- Nên chế biến khoai lang theo phương pháp hấp, luộc hoặc nướng, không nên rán, xào với dầu mỡ sẽ dễ tạo thành chất khó tiêu hoá, phản tác dụng giảm cân.

Ảnh minh họa: Webphunu.

- Thay vì hàng ngày ăn từ 1 đến 2 chén cơm, bạn hãy thay bằng 1-2 chén củ khoai lang có thể giảm đi khoảng 20-25% lượng calories. Với người thừa cân, béo phì thì việc thay thế một phần cơm gạo bằng khoai củ sẽ giúp giảm dần một lượng năng lượng thích hợp hấp thụ vào cơ thể và không gây xáo trộn thói quen ăn uống.

Tuy nhiên, cần lưu ý khi ăn giảm béo cần đảm bảo đủ các chất dinh dưỡng. Do vậy bữa ăn nên giảm cơm và thay thế bằng khoai lang nhưng vẫn phải ăn kèm thực phẩm giàu protein, rau quả tươi để có được khẩu phần cân đối dinh dưỡng.

Theo Webphunu