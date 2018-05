Pasta trong tiếng Italy có nghĩa là mỳ. Tùy theo hình dạng hay hương vị mà mỗi loại mỳ sẽ có một tên gọi riêng, ví dụ như Spaghetti nghĩa là “cây gậy” vì có hình dáng dài và thẳng khi chưa qua chế biến; Fusilli nghĩa là “xoắn”; Penne nghĩa là “hình ống”; Farfalle nghĩa là “cái nơ” (một loại pasta hình nơ), Fettuccine nghĩa là “dải băng” để chỉ một loại pasta sợi dẹt... Mỳ Italy có tới hơn 400 loại khác nhau

Bộ sưu tập các loại mỳ Italy (pasta).

Nếu pizza được ví như “ông hoàng của ẩm thực Italy”, thì mỳ (pasta) lại tỏa sáng theo một cách riêng, mềm mại mà không kém phần hấp dẫn với “ngôi vị hoàng hậu của bàn tiệc”.

Pasta được chia làm hai loại: mỳ khô (Dried Pasta) và mỳ tươi (Fresh Pasta). Mỳ tươi là sự lựa chọn khi bạn muốn thưởng thức và cảm nhận đầy đủ vị ngon đặc trưng của phong vị Italy. “Chưa từng thử pasta bao giờ thì hãy bắt đầu với mỳ tươi, nếu không bạn hãy khoan phát biểu về pasta của chúng tôi” - người dân nơi đây vẫn thường nói với các vị khách nước ngoài như vậy

Spaghetti al tonno – mỳ spaghetti cá ngừ.

Pasta có cả một huyền thoại phía sau. Pasta được người Italy sáng tạo không ngừng, mỗi “tác phẩm” là một “thiết kế mới” hòa trộn của hình thức và màu sắc. Dường như người dân nơi đây không chỉ muốn ăn ngon mà phải thỏa mãn “ăn đẹp” nữa.

Farfalle con Salmone – mỳ nơ cá hồi.

Các biến thể trong món mỳ ống còn là một minh chứng cho sự đa dạng của các công thức nấu ăn tại đất nước này. Ở miền Bắc, người ta thích dùng mỳ trứng mềm, ở phía Nam lại thích những sợi mỳ spaghetti hơi sượng với nhiều biến thể khác biệt về hình dạng và kích thước.

Tạo nên sự khác biệt và quyết định sự thơm ngon cho món mỳ Italy chính là nước sốt. Có rất nhiều loại nước sốt khác nhau và điều này làm cho món mỳ nơi đây khác với món mỳ ở nơi khác. Mỗi loại nước sốt, kem, cà chua, phô mai, thịt hay cá đều có công thức kết hợp với mỳ.

Fettucine di Mare – mỳ Italy sợi dẹt làm bằng tay với hải sản.

Tại chuỗi nhà hàng Mondo Gelato, bạn sẽ được nếm trọn hương vị tươi của mỳ Italy với gần 20 món được các đầu bếp giàu kinh nghiệm trổ tài từ 5-6 loại pasta đặc trưng nhất: Spaghetti, Fusilli, Penne, Macaroni, Fettuccine...

Không gian lãng mạn cổ điển của châu Âu tại Mondo Gelato 91A Thợ Nhuộm.

Với những sợi mỳ dài ngắn, dày mỏng, hình sò, xoắn, nơ hay hình sao... mỗi đĩa pasta là một bản sao của thiên nhiên muôn màu muôn vẻ. Và pasta không chỉ có màu vàng mà còn cả màu đỏ, xanh, đen... Màu đỏ là do người ta cho sốt cà chua vào bột; màu xanh là do bột được trộn với nước ép rau bina; màu vàng nghệ là do có trộn chung với bột nghệ; màu đen là trộn với mật mực... Bất kỳ đĩa pasta nào với cách bày biện đơn giản và truyền thống đều đem lại vẻ ấm cúng và sang trọng cho bàn tiệc.

Địa chỉ cho bạn:

Chuỗi nhà hàng Mondo Gelato

- 30A Bà Triệu, Hà Nội.

- 91A Thợ Nhuộm, Hà Nội.

- 103B2 Nguyễn Chí Thanh, Hà Nội.

- 68 Quán Sứ, Hà Nội.

Hotline: 0913302020.

Nhà hàng hiện có chương trình mua một tặng một dành cho pizza vào thứ ba hàng tuần; thưởng thức từ 2 món mới trở lên được tặng 50% giá rượu vang tùy chọn và nhiều chương trình quà tặng khác. Mondo Gelato đồng thời nhận đặt bánh online và mang đến tận nhà.

Thông tin chi tiết, truy cập: http://www.mondogelato.com.vn.

(Nguồn: Chuỗi nhà hàng Mondo Gelato)