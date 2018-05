Trong vòng 20-30 năm trở lại đây, rượu vang sản xuất tại Chile có những bước tiến vượt bậc, giành được nhiều thiện cảm tại khắp nơi trên thế giới bởi chất lượng không hề thua kém rượu vang của cựu lục địa như Pháp, Italy, Tây Ban Nha, Bồ Đào Nha... song lại có giá phải chăng. Nhiều loại vang trước đây chỉ phục vụ nhu cầu của cư dân địa phương, nay được nâng cấp để tìm đường đến với nhiều vùng đất xa xôi sánh đôi với nhiều món lạ.

Tại chuỗi nhà hàng Lẩu nấm thiên nhiên Ashima với tài nghệ của các chuyên gia ẩm thực, nấm và rượu vang luôn đem lại sự kết hợp thú vị, chinh phục được những thực khách khó tính. Ashima không ngừng tìm kiếm những đặc sản của thiên nhiên về làm quà cho thực khách sành điệu.

Đến với chuỗi nhà hàng trong thời gian này, thực khách có dịp khám phá 6 loại rượu vang đặc sắc làm từ các giống nho quý phái: Chardonnay, Sauvignon blanc, Viognier, Riesling, Malbec và Syrah của Chile, do chuyên gia rượu vang Donald Berger chọn lựa.

Ông Donald Berger - người đã có thâm niên lâu năm làm việc tại các nhà hàng khách sạn lớn trên khắp thế giới như Ritz-Carlton Hong Kong, Los Angeles… cũng là người đưa Vine - hầm rượu vang đầu tiên của Việt Nam vào danh sách Best wine list of the world, đưa tên Việt Nam vào bản đồ ẩm thực thế giới.

Nhiều thẻ tặng rượu dành cho khách hàng vào dịp này với một trong hai dòng Camenre Rapel Valley và Chardonay Central Valley. Ngoài ra, bạn còn có cơ hội được sở hữu những chai rượu vang Chile khác trong chương trình.

Sáu loại rượu vang được chọn lọc trong chương trình như một lời tri ân gửi tới khách hàng nhân dịp cuối năm với mong muốn dành tặng khách hàng Ashima những gì tinh tuý nhất của nấm và rượu vang.

Để biết thêm thông tin, liên hệ: 04 37226352, ext 235 hoặc website: www.ashima.com.vn.

Danh sách nhà hàng Lẩu nấm thiên nhiên Ashima trên toàn quốc:

Tại Hà Nội:

Ashima 1 - 44 Phan Đình Phùng. ĐT: 04 37344600

Ashima 2 - 182 Triệu Việt Vương. ĐT: 04 39743675

Ashima 6 - 60 Giang Văn Minh. ĐT: 04 37226353

Tại TP HCM:

Ashima 3- 35A Nguyễn Đình Chiểu, quận. ĐT: 08 38241966

Ashima 4 -11 Công Trường Mê Linh, quận 1. ĐT: 08 38238799

Ashima 5- 11 Tú Xương, quận 3. ĐT: 08 39320828.

(Nguồn: Hệ thống nhà hàng lẩu nấm thiên nhiên Ashima)