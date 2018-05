Heo nướng mộc

Nguyên liệu:

Thịt nạc dăm 300 g

Que xiên 1 bó

Mè rang 1 muỗng

Hành băm 30 g

Tỏi băm 30 g

Hành tây băm 20 g

Cà chua 2 trái

Dưa leo 1 trái

Cà rốt 1 củ

Xà lách 1 cây

Gia vị: Nước mắm, dầu ăn, tiêu, đường, bột nêm.

Heo nướng mộc. Ảnh: Ngọc Tú

Cách làm:

Hành, tỏi ép vắt lấy nước. Thịt xắt miếng vừa ăn, ướp với nước tỏi, hành. Sau đó cho 1 muỗng bột nêm, 1 muỗng đường, 1 muỗng nước mắm, 1 muỗng tiêu, 3 muỗng dầu ăn để thấm 15 phút. Lấy phân nửa nước ướp nấu với hành tây băm, nêm muối, đường cho vừa ăn làm thành sốt chấm thịt.

Xiên vào tăm tre nướng trên lửa than, thỉnh thoảng dùng cọ phết nước ướp lên thịt, trở đều đến lúc chín vàng. Cho các xiên thịt ra đĩa, trang trí với các loại rau, cà chua, dưa leo, cà rốt.

Heo xào cơm thố

Nguyên liệu:

Thịt nạt vai: 150 g

Ớt chuông: 1 trái

Hành tây: 1 củ

Gừng: 1 đoạn 3 cm

Tỏi băm: 1 muỗng

Cơm: 2 chén

Gia vị: muối, tiêu, đường, nước mắm

Heo xào cơm thố. Ảnh: Ngọc Tú

Cách làm:

Thịt heo cắt mỏng giữ phần da. Ướp thịt với 1/2 muỗng tỏi băm, 1/4 muỗng muối, 1/2 muỗng nước mắm, 1/2 muỗng tiêu, 1/2 muỗng bột nêm. Ớt chuông, củ hành cắt miếng vừa ăn, gừng cắt sợi.

Phi thơm tỏi và gừng cho thịt heo vào xào nhanh tay. Cho các loại rau củ vào, nêm lại vừa ăn. Thịt heo chín, cho ra đĩa để nguội. Cơm cho vào chảo xốc đều đến lúc săn mặt. Cho cơm vào thố, cho thịt heo xào lên trên cơm. Hâm nóng thố cơm khoảng 10 phút, dọn ra ăn với nước tương ớt.

Lưu ý:

Khi nướng thịt heo bằng lửa than cần chú ý sau khi đốt than đã cháy đều nên dùng tro ủ lại bớt để than không cháy quá. Như vậy khi nướng thịt sẽ chín dần, đều không bị khô xảm.

Bài và ảnh: Ngọc Tú