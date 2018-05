Giòn tan cá cơm chiên chấm mắm me

Nguyên liệu: (2 người)

300 gram cá cơm

100 gram bột chiên giòn

50 gram đường cát

50 gram me chín

1/2 chén nước mắm ngon

1 muỗng cà phê bột nêm

Dầu ăn

Cơm trắng

Rau thơm

Cách làm:

1. Cá cơm rửa sạch để khô. Sau đó cho cá cơm, bột mì, một muỗng cà phê bột nêm vào trộn nhẹ cho bột bao bọc quanh cá.

2. Bắc chảo dầu lên bếp, chờ dầu nóng, cho cá cơm vào chiên với lửa hơi cao. Khi cá vàng giòn thì vớt ra đĩa có lót giấy thấm dầu.

3. Thả me đã được lột vỏ vào bát nước sôi rồi dằm lấy, bỏ hạt. Chắt lấy chừng tám muỗng cà phê nước cốt me với độ đặc thích hợp. Cho vào bát súp me tám muỗng cà phê đường và một phần hai chén nước mắm ngon. Sau đó đun sôi, để nguội.

4. Cho cá cơm đã chiên ra đĩa có trang trí rau thơm, ăn kèm với mắm me và cơm trắng.