Gà rán giòn sốt chua ngọt ăn mãi không ngán

Nguyên liệu: Hai đùi gà đã lọc xương, một thìa nhỏ gừng băm nhỏ, một thìa nhỏ tỏi băm nhỏ, một thìa nhỏ muối, 2 thìa to rượu, 2 thìa to nước tương, 2 thìa to giấm, một thìa to đường, một thìa to dầu mè, một củ hành tây thái nhỏ, một quả ớt, 4 thìa dầu ăn, rau cải, cà chua bi.

Cách làm:

1. Dùng dĩa nhọn châm vào phần da gà.

2. Cho gừng, tỏi, muối và rượu vào bát, trộn đều rồi ướp thịt gà, cất ngăn mát tủ lạnh 30 phút.

3. Làm nước sốt: Cho nước tương vào bát, thêm dầu mè, đường, gừng, tỏi, hành tây, ớt, trộn đều.

4. Đun nóng dầu ăn trong chảo, cho thịt gà đã ướp vào, để phần da gà tiếp xúc với đáy chảo trước, rán vàng rồi lật và rán tiếp cho chín đều. Vớt ra, cắt gà thành các miếng.

5. Cho cà chua bi và rau cải lên đĩa, gắp thịt gà vào. Rưới sốt lên thịt gà trước khi ăn.