Đổi món buổi tối với cánh gà sốt me chua ngọt

Nguyên liệu:

500 gram cánh gà

1 củ hành tây

Tỏi, ớt

Me chín

Gia vị, hành lá

Cách làm:

1. Cánh gà rửa sạch. Bắc chảo lên bếp, đun nóng dầu ăn rồi cho cánh gà vào chiên giòn, vớt ra để ráo.

2. Me bỏ vỏ, cho vào nồi đun sôi với nước lọc. Khi me mềm thì dầm ra rồi lọc lấy nước cốt me. Đun nước cốt me cùng hạt nêm, đường, nước mắm, tương ớt để tạo thành hỗn hợp sốt me.

3. Hành tây cắt miếng vừa ăn, tỏi băm nhỏ. Phi thơm tỏi với dầu ăn, sau đó cho hành tây, ớt, hành lá, hỗn hợp sốt me, cánh gà vào đảo đều. Đun nhỏ lửa đến khi nước sốt sánh lại thì tắt bếp.

