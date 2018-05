Dịp lễ Tết này, khách sạn áp dụng chương trình khuyến mãi trọn gói Residential Package. Theo đó, với mức giá 2,29 triệu đồng++, khách sẽ có một đêm nghỉ tại phòng Deluxe, ăn sáng, truy cập Internet tại phòng không giới hạn, 30 phút spa toàn thân dành cho hai người. Ngoài ra, bạn còn được hưởng dịch vụ đưa đón hai chiều từ sân bay theo lịch của khách sạn, giảm giá 10% khi sử dụng dịch vụ ẩm thực tại đây và nhiều ưu đãi khác.

Sau khi dùng bữa tại nhà hàng sang trọng của khách sạn và nghỉ ngơi tại phòng Deluxe, bạn sẽ được thả mình trong làn nước mát tại hồ bơi. Ngoài ra, bạn có thể tự thưởng cho mình một suất massage tại trung tâm chăm sóc sức khỏe và làm đẹp Equinox Spa với nhiều tiện nghi gồm phòng tập thể dục, phòng xông hơi, hồ thủy lực.

Equatorial còn có nhiều loại thức uống độc đáo và những giai điệu ngọt ngào tại không gian phòng trà Flo. Bạn được thăm quan thành phố với dịch vụ đưa đón Shuttle miễn phí và dạo phố thời trang Nguyễn Trãi, phố tranh Trần Phú, phố giày Nguyễn Đình Chiểu, chợ hoa Hồ Thị Kỷ, nhiều ngôi chùa cổ... cách khách sạn chỉ vài phút đi bộ.

Gói khuyến mãi trên phù hợp cho mọi nhu cầu như nghỉ dưỡng trong thành phố cho cả gia đình, doanh nhân đi công tác, khách du lịch, mua phiếu làm quà tặng... Vào lúc 10h mùng một Tết, khách sạn có chương trình múa lân và viết thư pháp tại tiền sảnh.

Dịp này, Equatorial còn tổ chức chương trình đón Tết tại nhà hàng Orientica. Nằm trên tầng 2 của Equatorial, nhà hàng Orientica Seafood & Bar có không gian bar mở với sự kết hợp của 3 yếu tố "nước, đá và lửa". Nhà hàng được trang trí bằng hai gam màu đỏ đen, ấn tượng với mảng trần làm từ tre trúc hay những ô cửa sổ tròn theo phong cách Trung Hoa.

Mừng Tết Nguyên đán, Orientica ra mắt nhiều khuyến mãi như:

Thực đơn đón năm mới

Nhà hàng có 3 thực đơn đón năm mới gồm "Xuân hạnh phúc", "Xuân thịnh vượng" và "Xuân tài lộc", với tinh hoa ẩm thực Trung Hoa, được chế biến kết hợp với những gia vị đặc trưng, tạo nên hương vị ngon trong từng món ăn. Theo đó, từ nay đến ngày 9/2, vào buổi trưa và tối, khách sẽ được thưởng thức súp bào ngư với hải sản thập cẩm, vịt quay với sốt thảo dược, heo sữa quay, bào ngư Australia hầm với nấm Nhật, tôm càng đúc lò với sốt bơ tỏi. Mỗi thực đơn giá từ 5,628 triệu đồng (một bàn) dành cho 10 người.

"Yee Sang" chúc may mắn và thịnh vượng

Theo niềm tin của người Hoa, Yee Sang là món khai vị tượng trưng cho sự may mắn nên thường được dùng chung với nhiều món ăn trưa và ăn tối khác trong dịp Tết Nguyên đán, tại một vài nước sử dụng tiếng Hoa như Malaysia, Singapore. Vì vậy, từ nay đến ngày 24/2, Orientica giới thiệu món Yee Sang được kết hợp cùng bào ngư Australia, cá hồi, cá ngừ, cua lột, tạo nên những món Yee Sang thơm ngon với hương vị khác nhau. Món có giá chỉ 150.000 đồng một người cho một phần.

Dimsum Eat All You Can với giá ưu đãi

Với giá vé 310.000 đồng một người cho thực đơn "Eat All You Can", thực khách sẽ được thưởng thức gần 70 món ngon, đa dạng bao gồm Dimsum, một số món Hoa, Nhật và nhiều món tráng miệng vào trưa thứ bảy và chủ nhật. Ngoài ra, thực khách còn được phục vụ trà miễn phí trong suốt buổi tiệc.

Nhân dịp này, nhà hàng Chit Chat @ The Café sẽ cùng thực khách thực hiện cuộc hành trình ẩm thực thú vị đến ba miền Bắc, Trung, Nam của Việt Nam, qua chương trình "Khám phá ẩm thực Việt Nam" nhiều màu sắc.

Trong không gian được bày trí đặc biệt theo hình ảnh làng quê Việt Nam, đội ngũ nhân viên với áo bà ba, khăn rằn sẽ phục vụ bạn các món ăn Việt yêu thích, được chế biến từ các nguyên liệu tươi ngon, sử dụng ít dầu mỡ và kết hợp tinh tế với các loại rau.

"Khám phá ẩm thực Việt Nam" giá chỉ 678.000 đồng++ một người (miễn phí bia, rượu và nước ngọt). Trẻ em 6-12 tuổi được giảm nửa giá và dưới 6 tuổi được miễn phí hoàn toàn. Chương trình từ 18h30 đến 22h từ nay đến ngày 13/2.

Lễ tình nhân năm nay, nhà hàng Chit Chat và Orientica mang đến thực khách nhiều sự lựa chọn cho buổi tối lãng mạn dành tặng nửa yêu thương. Bạn có thể bắt đầu buổi tối với các món khai vị, cùng nhau thưởng thức những món chính và kết thúc bằng các món tráng miệng, kết hợp chocolate. Buffet tối tại nhà hàng Chit Chat giá 1,398 triệu đồng ++ một người (miễn phí bia Tiger, rượu và nước ngọt), diễn ra từ 18h30 đến 22h30. Buffet hải sản tại nhà hàng Orientica giá 1,65 triệu đồng ++ một người (miễn phí một ly rượu sủi bọt, bia, rượu và nước ngọt), từ 18h30 đến 22h.

Khách sạn Equatorial TP HCM tọa lạc tại nơi giao nhau của 4 quận trung tâm TP HCM, gồm 333 phòng được thiết kế đẹp mắt. Các phòng được trang bị cao cấp, hiện đại và đầy đủ chức năng, tiện nghi...

Thông tin liên hệ:

Bộ phận kinh doanh, khách sạn Equatorial TP HCM, 242 Trần Bình Trọng, quận 5, TP HCM. ĐT: (08) 3839 7777, Fax: 3835 9969, Email: sales@hcm.equatorial.com.

(Nguồn: Khách sạn Equatorial TP HCM)