Nguyên liệu gồm nửa con vịt, một hũ chao nhỏ, một chén rượu trắng (không bắt buộc), cùng ớt, tỏi, đường, bột ngọt, dầu ăn.

Vịt nướng chao ngon cơm. Ảnh: Autumn.

Cách chế biến như sau:

- Vịt sơ chế sạch. Có thể sử dụng rượu trắng rửa qua vịt để khử bớt mùi hôi. Chặt thành miếng vừa ăn.

- Giã tỏi, ớt, đường, bột ngọt, liều lượng tùy theo khẩu vị. Cho chao vào đánh đều sẽ ra được hỗn hợp chao sệt sệt, rất ngon.

- Ướp vịt với hỗn hợp chao vừa làm, cho thêm ít dầu ăn vào nữa rồi trộn đều, ướp trong vòng một giờ.

- Nếu nướng bằng lò nướng, nên làm nóng lò trước 5 phút ở 200oC, sau đó xếp vịt vào khay nướng, tùy vào độ to nhỏ của miếng vịt mà thời gian nướng khác nhau. Thịt chín khi miếng vịt vàng, dậy mùi thơm, hơi săn lại so với ban đầu. Có thể nướng bằng lò than nhưng sẽ kém ngon hơn vì chao phủ bên ngoài dễ bị cháy hơn so với khi nướng bằng lò.

- Sắp ra dĩa và ăn kèm cơm nóng.

Autumn