Giò me đươc dùng trong những ngày giỗ, tết, tiệc tùng, hay dùng làm quà biếu. Giò me (giò bê) được làm từ nguyên liệu chính là thịt me (thịt bê), bì me, trứng gà và các loại gia vị khác. Để có được những miếng giò me hồng hào, thơm ngon, người chế biến phải làm rất nhiều công đoạn tỉ mỉ, đòi hỏi sự khéo léo, kinh nghiệm.

Thịt me chọn phần nạc thăn, để cả miếng to. Tùy theo khối lượng của giò cần làm mà người ta dùng những miếng thịt to, nhỏ khác nhau. Trước khi hấp giò cần sơ chế nguyên liệu.

Đem miếng thịt me tẩm ướp với gia vị, hạt nêm, bột ngọt và hạt tiêu cho thơm. Phần bì me để riêng, đem xay nhuyễn như giò, trong quá trình xay thì cho thêm chút muối cho đậm đà. Trứng gà đem tráng thật mỏng, không cho gia vị, mắm muối.

Giò me gồm 3 lớp. Lớp ngoài cùng là trứng, tiếp theo là lớp bì me mỏng rồi mới tới thịt me. Trải lớp trứng tráng mỏng xuống mâm, sau đó đổ lên một lớp bì me xay nhuyễn, cuối cùng mới cho miếng thịt me đã ướp gia vị lên trên rồi cuộn tròn lại và cho vào nồi hấp.

Hấp giò me rất cầu kỳ, thông thường phải mất 5-6 giờ giò mới chín. Giò chín chưa thể ăn được ngay mà phải đưa vào tủ làm lạnh khoảng 1 đêm mới đưa ra sử dụng. Khi ăn, giò me được thái lát mỏng chấm với tương ớt hoặc nước mắm, dùng làm đồ nhậu hoặc ăn với cơm đều ngon.

Giò me có màu sắc bắt mắt: màu vàng nhạt của trứng, màu hơi trắng của bì và màu hồng hào của thịt me. Thịt me mềm, thơm ngon mà không khô, lớp bì me giòn kết hợp với vị đậm đà của gia vị, mùi thơm đặc trưng của giò, của hạt tiêu thật hấp dẫn. Ai từng thưởng thức món ăn đặc sản này sẽ không thể nào quên hương vị đặc trưng của nó.

Bài và ảnh Phương Lam

Mời bạn đọc chia sẻ các món ăn ngon, lạ ở các vùng miền về doisong@vnexpress.net. Bài viết có nhuận bút.