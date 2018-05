Đêm Giáng sinh, cả gia đình, người thân, bạn bè ngồi quây quần chuyện trò và nhấp từng ngụm Mulled Wine ấm nóng, cay cay, thơm thơm sẽ xua tan đi cái lạnh giá của mùa đông.

Nhà hàng SnowZ tại 31 Phan Chu Trinh có không gian sang trọng, trang nhã với những chiếc rèm treo màu tím, bên cạnh những cây thông được trang hoàng với đủ sắc màu, dưới ánh nến lung linh…bạn sẽ được trải nghiệm một ngày lễ Noel giống như tại thành Paris hoa lệ.

Bạn cũng có thể hòa mình và thưởng thức một mùa Giáng sinh theo phong cách của đất nước Nhật Bản tại nhà hàng SnowZ - The Japanese B58 Nguyễn Thị Định. Các món ăn tại nhà hàng này được chế biến từ những nguyên liệu tươi ngon với sushi, sashimi, tempura… rực rỡ sắc màu (hàm chứa những ước nguyện đem lại sự may mắn, hạnh phúc, sự đủ đầy, no ấm…)

Trong không gian ẩm thực đậm chất Nhật, hệ thống phòng VIP sang trọng, cởi mở và sự thân thiện của những cô gái trong trang phục Ukata sẽ để lại cho thực khách một ấn tượng khó quên với những khoảnh khắc Giáng sinh đáng nhớ tại SnowZ - The Japanese.

Bắt đầu bằng một ly rượu vang Mulled wine dùng để khai vị, bạn hãy tận hưởng không khí ấm áp của ngày Giáng sinh cùng với hương vị lôi cuốn của món Steak hay nếm những lát sashimi vị ngọt tươi ngon, mềm, béo ngậy.

Trong không gian sang trọng mà ấm cúng, lung linh cùng ánh nến, trong tiếng nhạc du dương của những khúc ca mừng Giáng sinh, các thiên thần tí hon sẽ được ông già Noel cùng nàng công chúa tuyết tặng quà.

Từ ngày 15 đến hết 25/12, hệ thống nhà hàng SnowZ có chương trình khuyến mại tặng miễn phí một ly rượu Mulled Wine đặc biệt cho tất cả các thực khách khi đến với hệ thống nhà hàng này.

Địa chỉ liên hệ:

- SnowZ - Steak House &Wine Bar: 31 Phan Chu Trinh, Hoàn Kiếm, Hà Nội. ĐT: 043 9334055.

- SnowZ - The Japanese Restaurant: B58 Nguyễn Thị Định, Cầu Giấy, Hà Nội. ĐT: 04 35563067.

Hotline: 0934517688

Website: www.snowz.com.vn.

