Núc nác là một loại cây rừng quen thuộc của người dân nơi đây, vừa là món ăn nhưng cũng là vị thuốc như chống ho, thanh nhiệt... Từ ngọn non của cây tới quả đều được tận dụng làm bữa ăn hàng ngày. Những ngọn non được luộc chấm cùng nước cốt chanh, hay quả núc nác có thể chế biến làm món xào, luộc nhưng ngon nhất vẫn là món nộm. Chuẩn bị món này không mất nhiều thời gian. Nguyên liệu gồm có: Núc nác, rau thơm (rau mùi tàu và tía tô thái chỉ), lạc rang giã nhỏ, vài quả chanh, cá nướng băm nhỏ. Để có món nộm ngon thì quả núc nác phải đang độ “bánh tẻ”, chưa già, còn có màu xanh đậm, quả non có màu xanh nhạt hơn. Đầu tiên là nướng quả núc nác trên bếp lửa, cho cháy đen vỏ bề ngoài đi. Quả chín dần trong quá trình nướng, tạo ra vị thơm đặc trưng của món ăn. Ảnh trên: quả núc nác sau khi được rửa sạch lớp vỏ nướng cháy đen. Thái mỏng quả núc nác, nếu để miếng to sẽ đắng. Để món ăn thêm ngon nên có thêm cá nướng hay thịt lợn luộc thái chỉ nộm cùng, nên chọn loại cá chép, sẽ nhiều thịt hơn là cá rô đồng. Nướng vàng cá hai mặt, cho chín tới sau đó băm cá nhỏ. Chuẩn bị nước cốt chanh, lạc rang giã nhỏ, rau thơm trộn cùng với cá và núc nác. Khi gần dùng bữa thì mới trộn các nguyên liệu với nhau, sẽ giữ cho mỗi nguyên liệu có vị riêng hơn. Một đĩa “Phắc cả nỗm” của người Tày Bắc Mê. Vào mùa thu, các bữa ăn của người dân nơi đây sẽ ngon hơn khi có một đĩa núc nác nộm, với vị mát, đắng nhẹ, hăng hăng của quả núc nắc, vị ngọt của cá chép, vị bùi của lạc rang và rau thơm hòa quyện. Dương Thu Trang Mời bạn đọc chia sẻ các món ăn ngon, lạ ở các vùng miền về doisong@vnexpress.net.