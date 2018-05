1. Vitamin C

Vitamin C tan trong nước và là chất chống oxy hóa hiệu quả. Do đó, nó giúp mắt khỏe mạnh hơn nhờ việc bảo vệ các cơ quan trong mắt khỏi sự tác hại của tia cực tím và giúp tế bào chống lại sự ảnh hưởng của quá trình oxy hóa. Đặc biệt, vitamin C có thể ngăn ngừa bệnh đục thủy tinh thể hoặc trì hoãn sự phát triển của bệnh.

Một ngày, trung bình cơ thể phụ nữ cần cung cấp 75 milligram vitamin C và đối với nam giới là 90 milligram. Nhưng để phòng ngừa hiệu quả bệnh đục thủy tinh thể, cơ thể cần đến 300 milligram.

Vitamin C có nhiều nhất trong các loại hoa quả như: cam, chanh, ổi, đu đủ, súp lơ xanh, su hào, xoài, dâu và dứa.

Các loại trái cây họ cam chanh chứa nhiều vitamin C. Ảnh: makeupscoop.

2. Vitamin E

Là loại vitamin tan trong chất béo và cũng là chất chống oxy hóa mạnh. Nó không chỉ có tác dụng ngăn ngừa đục thủy tinh thể mà còn chống lại bệnh thoái hóa điểm vàng do tuổi tác (AMD). Bệnh này làm suy yếu thị lực do tác động đến điểm vàng - một điểm nhỏ ở trung tâm võng mạc, nơi hình ảnh sắc nét nhất và cho phép bạn tập trung vào các chi tiết của hình ảnh. Triệu chứng đầu tiên của bệnh là mắt bị mờ đi và cuối cùng dẫn đến bệnh mù không thể hồi phục được ở những người trên 65 tuổi.

Các loại dầu thực vật có chứa hàm lượng vitamin E cao hơn. Ngoài ra, các nguồn vitamin E khác còn có: hạt dẻ, hạnh nhân, đu đủ, ngũ cốc, ngô, bơ đậu phộng…

3. Kẽm

Loại khoáng chất này cũng có tác dụng chống lại sự phát triển của các dạng bệnh AMD. Kẽm rất quan trọng với võng mạc, cơ quan cảm nhận ánh sáng ở mắt. Khi con người già đi, mắt càng cần kẽm hơn nhưng lượng kẽm lại giảm sút đáng kể.

Hãy đảm bảo rằng bạn cung cấp đủ kẽm cho mắt bằng cách bổ sung các loại thực phẩm sau: hạt hướng dương, hạnh nhân, đậu phộng, đậu phụ, sữa, thịt bò, thịt gà, sò…

4. Beta-carotene

Cũng là một chất chống oxy hóa thuộc nhóm carotenoid, giúp duy trì thị lực tốt, đặc biệt vào ban đêm. Nhưng bạn không cần bổ sung thêm chất này vì trong quá trình ăn uống, cơ thể bạn đã hấp thụ đủ lượng cần thiết và chuyển hóa thành vitamin A. Khi ăn quá nhiều thực phẩm có chứa beta-carotene, da bạn có thể tạm thời ngả sang màu cam. Nhưng điều này hoàn toàn vô hại.

Tuy nhiên, nếu vẫn muốn tăng lượng beta-carotene thì hãy lựa chọn các loại rau quả như mơ, cà rốt, khoai lang, củ cải, đu đủ, ớt đỏ, rau xà lách.

Beta-carotene được ngụy trang bởi màu vàng đỏ của các loại thực phẩm. Ảnh: squarespace.

Thanh Phương (theo howstuffworks)