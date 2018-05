Mỗi cuốn chả được cuốn bằng lá lốt xanh nướng hơi xém trên than hồng đủ lửa rắc thêm chút hành phi, đậu phộng nhà hàng tự làm. Bày bên cạnh chả ốc thơm là đĩa rau sống tươi ngon bao gồm xà lách, khế chua, chuối chát, giá sống đã được nhặt sạch rễ và đầu, các loại rau thơm như tía tô, quế, kinh giới, diếp cá, giá sống… cùng đĩa bún Thủ Đức cọng nhỏ trắng phau, vài ba cái bánh tráng. Ăn kèm theo chả ốc là một chén nước mắm tỏi ớt chua ngọt.

Món chả ốc nướng lá lốt có nguyên liệu chính là ốc. Thứ ốc ngon nhất là thứ ốc mít, con ốc no tròn vỏ có vân, trôn bằng, thịt đầy đến miệng vàng ươm, ăn giòn, ngọt. Ốc được lấy ra khỏi vỏ, ướp gia vị hành tỏi, cắt nhỏ chứ không băm vì nếu băm nát quá, thực khách sẽ không cảm nhận được sự sần, bùi và dai của miếng ốc khi cắn vào cuốn chả.

Trộn chung với ốc là thịt ba chỉ băm nhuyễn, mộc nhĩ, hành tây và chút gia vị như nước mắm và tiêu. Lá lốt phải chọn loại lá to vừa phải, không được quá non hay quá già vì nếu lá non, khi nướng sẽ ít mùi thơm và dễ bị rách còn lá già thì mùi lại nồng và sẽ khô.

Chả ốc đã được gói từ trước. Khi khách gọi, đầu bếp mang ra nướng trên than hồng. Muốn cuốn chả được ngon, nhà hàng phải chọn loại than tốt, không bị nổ, lò than phải đủ độ nóng. Que tre nhỏ xiên giúp giữ cho cuốn chả không bị bung. Món ăn được nướng trên lửa than đến khi vừa cuốn chả vừa chín tới, lá lốt cũng vừa đủ độ giòn, không bị cháy.

Bạn sẽ cảm nhận được vị thơm của rau, mùi đặc trưng của lá lốt nướng, cảm giác giòn sật của ốc, vị béo của thịt ba chỉ và chút cay nồng của ớt và tiêu khi lấy một miếng chả, cuộn với rau sống và chút bún, chấm với nước mắm chua ngọt được pha từ loại nước mắm ngon. Nếu không muốn cuốn, bạn có thể dùng một bát bún cùng cuốn chả ốc, rau thái nhỏ phía dưới, đậu phộng và hành phi bên trên, chan cùng nước mắm.

Bên cạnh món bún chả ốc nướng lá lốt giá 49.000 đồng một phần, món bún riêu của Ốc Việt với giá 35.000 nghìn một bát cũng được chế biến hấp dẫn. Các món ốc khác cũng được chế biến cầu kỳ như món ốc bưu nướng tiêu, ốc dừa xào bơ floral chiết xuất từ hoa hướng dương không béo không cholesterone, nghêu hấp nước dừa tươi, sò huyết nướng sa tế…. Đặc biệt món nghêu cuốn mỡ chài nướng ăn kèm với bánh hỏi cũng là món đặc sắc của nhà hàng.

Những món ăn dân dã chế biến từ ốc sẽ giúp thực khách cảm thấy bớt ngán, dễ ăn, thanh tao và nhẹ bụng đặc biệt trong những buổi trưa hè trời oi bức ở TP HCM.

Nhà hàng Ốc Việt

212/2B Nguyễn Trãi, quận 1, TP HCM (Sát Galaxy, hẻm đối diện phở Hùng).

Tel: 08-39381041

Email: ocvietrestaurant@gmail.com

