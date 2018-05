Những món ngon từ nghêu được ưa thích / Canh nghêu nấu bầu

Hè là mùa nghêu rộ nhất, những con nghêu tươi ngon vừa mới được cào từ bãi bồi luôn hấp dẫn làm nên những món ăn ngon như hấp, nướng, nấu cháo... Trong những ngày hè, bữa cơm gia đình có thêm bát canh nghêu rau muống thì không còn gì bằng.

Nghêu nấu canh chỉ nên chọn nghêu nhỏ, còn gọi là nghêu tơ, vì thịt mềm và cho vị ngọt khi nấu canh. Ảnh: N.D.

Để nấu món canh này, không nên lựa những con nghêu quá to. Phù hợp nhất là nghêu "tơ", thịt mềm, thơm, ngọt nước, giá lại thấp hơn rất nhiều so với những con nghêu to. Nghêu mới cào, ngâm cho nhả hết cát trước khi nấu canh, rửa sạch, canh lượng nước vừa ăn rồi cho lên bếp luộc. Nước sôi, nghêu há miệng dùng đũa quậy đều cho phần thịt rời ra khỏi vỏ. Vớt bỏ vỏ, phần thịt vớt riêng ra chén, ướp với chút xíu hạt nêm cho thấm.

Rau muống nấu canh còn tươi ngon, nhặt bỏ bớt lá và thái nhỏ. Ảnh: N.D.

Không dùng cả cọng lẫn lá như các món thông thường, rau muống nấu canh nghêu thường chỉ lấy phần cọng giòn và vài đọt non trên ngọn. Rau muống nhặt, rửa sạch để ráo nước và thái nhỏ. Đặt nồi lên bếp, phi thơm dầu rồi cho thịt nghêu vào xào hơi săn. Sau đó cho nước luộc nghêu đã lắng cặn vào nồi đun sôi, tiếp tục cho rau muống vào, nêm lại cho vừa ăn thì tắt bếp.

Khi ăn canh nghêu nấu rau muống, người miền Trung thường ăn kèm với chén cà pháo muối xổi rất đậm đà. Ảnh: N.D.

Vị ngọt của nghêu tơ hòa cùng cái giòn, cái mát của rau muống khiến tô canh nghêu ăn trong ngày nóng hợp không thể tả. Bữa cơm ngày hè, chỉ cần tô canh nghêu rau muống, thêm chén cà pháo muối xổi là đủ một bữa ngon giản dị, đậm đà rồi.

Như Diệu