Đậm đà canh tôm nấu chua kiểu Nam Bộ / Canh hến nấu rau muống

Nguyên liệu:

400 g rau muống, 200 g tôm, một quả cà chua, một quả me tươi hoặc một thìa cà phê me khô, một nắm lá giang (còn gọi là lồm, nếu không có loại lá này thì nên cho nhiều me hơn), ớt, gia vị (bột canh tôm, muối, mì chính, một chút đường).

Chế biến

Rửa sạch tất cả các nguyên liệu, tôm cắt râu, rau thái nhỏ, cà chua bổ múi cau. me cạo vỏ.

Đặt nồi nước, nước sôi thì cho gói gia vị bột tôm, cà chua, me vào trước. Đun cho đến khi nước sôi lại thì cho tôm, rau muống và lá giang vào. Để lửa to cho rau xanh. Khi rau muống chín tới, cho ớt, gia vị vừa miệng. Múc canh ra bát. Dầm nát me và cà chua cho nước chua.

Lưu ý: Khi nấu lá giang, me cũng như các loại canh chua khác, không nên sử dụng nồi nhôm mà dùng nồi thủy tinh, nồi inox, hay nồi tráng men không rỉ. Nếu dùng nồi nhôm, phải nấu nhanh và múc ngay ra bát khi canh chín, do axit trong chất chua có thể ăn mòn nhôm và làm nồng độ nhôm trong canh chua tăng cao, có thể gây ngộ độc.

Bài và ảnh: Hà Nhung