Cách đơn giản khử mùi hôi trong nhà vệ sinh

Chân hôi do mang giày thường có hai nguyên nhân chính: hoặc là do vi khuẩn trong giày và tất hoặc là do mồ hôi của chân không thoát ra được.

Để chân đi giày kín không bốc mùi, bạn không nhất thiết phải thay giày bằng xăng đan. Những biện pháp dưới đây có thể giúp bạn. Bạn có thể lựa chọn một hoặc nhiều cách, theo Top10 Home Remedies và Natural Remedy Ideas.

1. Baking Soda

Ảnh: Blogspot

Cho bột baking soda (còn gọi là thuốc muối, hoặc nếu không có thì mua bột nở, bán ở hiệu thuốc) vào trong một gói giấy rồi nhét vào giầy hoặc rắc một ít bột này vào trong giày và cứ để qua đêm. Sáng ra, nhớ đổ bột đi.

Hoặc hòa baking soda vào nước ấm (4 muỗng với 1 lít nước) để ngâm bàn chân 15-20 phút mỗi tối trong suốt một tuần.

2. Tinh dầu

Ảnh: jujuaroma

Có nhiều loại tinh dầu như dầu bạch đàn, đinh hương, cây trà, oải hương... có thể giúp bạn khử mùi của giày. Bạn chỉ cần nhỏ vài giọt dầu vào một tờ giấy, đặt tờ giấy vào trong giày và để qua đêm.

Hoặc cho vài giọt tinh dầu vào trong nước ấm, ngâm chân 15 đến 20 phút, lặp lại hai lần mỗi ngày trong một vài ngày.

3. Cồn

Ảnh: priceza

Ngoài việc tiêu diệt vi khuẩn, cồn còn giúp loại trừ bụi bẩn. Hãy cho một lượng cồn vừa đủ vào trong giày. Ngoài ra, lấy bông thấm cồn để lau mặt ngoài của giày. Đặt đôi giày chứa cồn ở nơi thoáng khí để cồn tiêu diệt hết vi khuẩn.

4. Đi tất

Ảnh: livestrongcdn

Điều cần lưu ý là tất (vớ) luôn được giặt sạch và khô trước khi đi vào chân. Nên giặt sau một ngày sử dụng, và không nên dùng một đôi liên tục sau nhiều ngày. Nên chọn tất chất liệu cotton, thấm mồ hôi.

Nếu bạn đi tất bẩn, tất nhiều nylon khiến mồ hôi ở chân không thoát được thì tất lại phản tác dụng, làm mùi hôi của chân nặng nề hơn.

5. Túi lọc trà đen

Ảnh: thehomemadeexperiment

Bạn có thể đun sôi hai túi trà đen với ba chén nước nóng, sau đó pha thêm với nửa xô nước lã. Ngâm chân từ 15 đến 20 phút. Làm hàng ngày trong khoảng một tuần. Bã của túi lọc trà thì cho vào giày và để đó qua vài giờ. Nhớ lau sạch nước trà rơi vãi trên giày.

6. Các miếng giấy thấm khô (dryer sheet)

Ảnh: naturalremedyideas.

Trước khi xỏ chân vào giày, nhớ đặt miếng giấy lót vào trước. Miếng giấy rất mỏng và nhẹ nên bạn vẫn rất thoải mái, cảm giác như không hề có nó. Hãy cho giấy vào thùng rác ngay sau mỗi lần sử dụng.

7. Phấn rôm hoặc phấn thơm em bé

Ảnh: whstatic

Rắc phấn vào bàn chân hoặc giày trước khi xỏ chân vào giày. Trong quá trình đi giày, thỉnh thoảng xức thêm phấn nếu phát hiện chân bắt đầu có mồ hôi. Nhớ đừng rắc quá nhiều.

8. Borax (Hàn the)

Ảnh: Top10 Home Remedies

Hòa nửa cốc hàn the, nửa cốc giấm trong 2 cốc nước, rồi xịt dung dịch này vào phía trong giày. Chờ giầy khô mới đi. Hoặc bạn có thể rắc bột hàn the vào trong giày trước khi đi.

9. Rửa chân sạch sẽ

Trước khi cho chân vào giày, bạn cần đảm bảo chân phải sạch và khô. Sau khi cởi giày ra, nhớ rửa kỹ chân với xà bông và nước đồng thời cũng làm khô giày. Việc này càng được thực hiện càng thường xuyên càng tốt.

Không bao giờ xỏ chân vào giày hay tất ẩm

Xem thêm: Mẹo giảm mồ hôi chân để loại bỏ mùi ở chân

Hoàng Anh