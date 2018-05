Ổ cắm có 3 lỗ, phích điện 3 chân: Thỉnh thoảng, bạn có thể bị tê nhẹ khi chạm vào vỏ kim loại của bếp điện, bàn là... khi dùng ổ cắm chỉ có 2 lỗ. Để đảm bảo an toàn, các nhà thiết kế nghĩ ra các ổ điện có 3 lỗ, phích cắm 3 chân. Trong đó có lỗ kết nối dây nóng, dây nguội và một lỗ to hơn nối với dây nối đất chống giật của nhà. Một số gia đình sử dụng ổ cắm 2 lỗ không tương thích nên bẻ bớt một chân phích điện, thiết bị vẫn sử dụng được nhưng không đảm bảo an toàn.