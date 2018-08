Nhâm nhi cá kèo nướng muốn ớt trong tiết trời se lạnh / Cá kho tộ đậm đà hương vị miệt vườn

Nguyên liệu: Me: 100 g, đường: 100 g, mắm: 40 g, tỏi: 2 muỗng, dầu ăn: 2 muỗng.

Ảnh: Rosa.

Cách làm:

- Làm mắm me (dùng ớt khô làm thì sẽ ngon hơn): Phi tỏi lên, cho me đã lọc vào, thêm 100 g đường và chút nước lọc rồi sên đến khi sốt me đặc lại thì tắt bếp.

- Cá làm sạch nhớt rồi để ráo, sau đó đem đi lăn bột (bột chiên giòn khô) và cho lên chảo chiên giòn. Chiên tới khi cá vàng giòn là được.

- Bắc chảo lên bếp, cho chút bơ vào, làm bơ chảy ra rồi cho hành tây, ít hạt nêm, bột ngọt, đổ cá vào xốc đều cho đến khi khi cá dính đầy hỗn hợp trên rồi mang ra trang trí.

Cá chiên vàng giòn tan, đậm đà gia vị, chấm ăn kèm cùng sốt me chua ngọt dịu rất ngon.

Thư Rosa