Với hệ thống My Way Seafood, My Way Café và Lounge, My Way Steakhouse và một bộ sưu tập bia nhập khẩu đa dạng, chuỗi nhà hàng này đang không ngừng phát triển và khẳng định vị thế của mình trong lĩnh vực nhà hàng.

Chương trình "Buffet mùa đông" gồm những món ăn như: đà điểu om sốt rượu vang đỏ, cá sấu chiên bơ, gà chọi tiềm thuốc bắc… cùng với đó là những món hải sản cao cấp và một loạt những món ăn phong phú kết hợp tinh hoa ẩm thực Âu - Á.

Quý khách có thể thưởng thức những món ăn độc đáo trong không gian kiến trúc sang trọng của My Way 60 Lý Thái Tổ và cổ điển của My Way 24 Nguyễn Gia Thiều, Hà Nội với mức giá ưu đãi: 220.000 đồng ++ dành cho bữa trưa và 260.000 đồng ++ dành cho bữa tối. Với những nhóm khách hàng gia đình, chuỗi nhà hàng này hoàn toàn miễn phí dành cho trẻ em cao dưới 1,3m.

Liên hệ chi tiết:

Hotline: 0909 37 1080

Emai: info@myway.com.vn

Website: http://www.myway.com.vn/

Nhà hàng My Way Seafood: 24 Nguyễn Gia Thiều, Hà Nội

Phone: 39411481 - Fax 39411482

Nhà hàng My Way Seafood: Tầng 2, 60 Lý Thái Tổ, Hà Nội

Phone: 39365917 - Fax 39365918.

(Nguồn: Nhà hàng My Way)