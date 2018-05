Trái cây tươi được rửa sạch, sơ chế (bỏ vỏ, hạt) để lấy thịt quả; thịt quả được vô trùng rồi đưa vào tách nước dưới áp suất thấp trong môi trường chân không, sau đó được nghiền thành bột. Toàn bộ quy trình chế biến này được thực hiện dưới điều kiện vô trùng, không sử dụng hoá chất hay chất bảo quản. Công nghệ được sử dụng để sản xuất bột trái cây tươi (freeze-dried fruit powder) được gọi là công nghệ đông tươi (freeze drying technology).

Công nghệ đông tươi chỉ được sử dụng để sản xuất bột trái cây tươi từ những loại quả quý hiếm như: quả acerola, quả açaí...

Về dinh dưỡng: Bột tươi giữ nguyên được dinh dưỡng của quả tươi. Ví dụ: bột açaí tươi có chất chống oxy hóa lên đến 70.000 ORAC trong 100 g, cao hơn táo 25 lần, cao hơn cam 37 lần, cao hơn vang đỏ 171 lần. Còn bột acerola tươi chứa đến 9% vitamin C, cao hơn cam 18 lần.

Về hương vị: Bột tươi giữ nguyên được hương vị của quả tươi, người dùng có thể cảm nhận được vị quả mọng tinh tế của açaí, vị bạc hà the nhẹ của jabuticaba, vị me chín nồng nàn của acerola...

Về an toàn vệ sinh: Do được sản xuất trong môi trường chân không với công nghệ tiên tiến nên bột tươi sạch và an toàn.

Về độ đậm đặc: Bột tươi có độ đậm đặc cao vì độ tách nước của bột tươi đạt tuyệt đối 100%. Ví dụ: bột acerola tươi có độ đậm đặc là 14:1, nghĩa là người ta phải sử dụng đến 14 kg thịt quả (tương đương 17 kg quả tươi) để sản xuất ra 1 kg bột acerola tươi.

Bột trái cây tươi có hạn sử dụng dài trên 12 tháng; chỉ cần bảo quản trong điều kiện bình thường; chất lượng của bột tươi luôn đồng nhất trong năm.

Bột trái cây tươi rất dễ pha chế, ngay cả đối với trẻ em. Đây là món bột trái cây tươi açaí xay với chuối – thức uống nổi tiếng ở Nam Mỹ.

Quả acerola chỉ sinh trưởng ở vùng rừng Amazon. Loại quả này nổi tiếng thế giới nhờ thành phần dinh dưỡng cao và hương vị me chín thoảng hương quýt và táo.

Esteem Acerola chứa 100% quả acerola tươi, có màu đỏ cam, là sự kết hợp giữa cam, táo, cà rốt:

- Vitamin C 9%, cao hơn cam 18 lần; Vitamin A 140mcg, ở mức hợp lý và an toàn hơn cà rố.

- Chất chống oxi hóa 65.000 ORAC trong 100g, cao hơn táo 23 lần, cao hơn cam 36 lần.

- Chất xơ 8,6 g, cao hơn cam 41 lần.

- Canxi 80 mg, cao hơn cam 7 lần; sắt 1,66mg, cao hơn cam 8 lần.

Esteem Acerola có thể pha chế thành rất nhiều loại thức uống ngon tuyệt để thết đãi bạn bè trong các dịp lễ Tết và các buổi tiệc.

Esteem Acerola là sản phẩm cao cấp của thương hiệu esteembrand.com, được giới thiệu tại Việt Nam bởi Công ty Thực phẩm Sài Gòn 1.

Địa chỉ: 131 Calmette, quận 1, TP HCM và số 5 Đình Ngang, Hoàn Kiếm, Hà Nội. ĐT: (08)38250357 - (04)39393580.

Sản phẩm này hiện có mặt tại hệ thống: Maximark, Medicare và các nhà thuốc trên toàn quốc.

(Nguồn: Công ty Thực phẩm Sài Gòn 1)

SG003216