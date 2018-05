Ngoài việc nâng cao thể trạng, chống đỡ với các loại bệnh khác nhau, cháo còn góp phần đẩy lui nhiều căn bệnh nguy hiểm. Chỉ cần bổ sung vài gia vị khác, bạn sẽ có vị thuốc chữa bệnh tốt. Bà Vũ Thị Liên, Giám đốc chuỗi cửa hàng “Cháo Gia Đình” chia sẻ kinh nghiệm để giúp món cháo ngon, bổ dưỡng hơn.

Một quả mướp (đã thái nhỏ và luộc chín) cho vào một bát cháo nấu sẵn giúp những người bị cảm, ho cảm thấy dễ chịu hơn rất nhiều. Loại cháo này làm mát huyết, trừ cảm gió, ho có đờm, giải độc, thanh nhiệt, thông kinh hoạt lạc, băng huyết. Đây là món ăn bổ trợ cho những người đang chữa viêm khí phế quản mạn tính, lở ngứa do nóng nhiệt.

Khoảng 20-30g sắn dây thêm vào bát cháo nấu sẵn, ăn khi còn nóng rất tốt cho những người bị huyết áp cao. Ngoài ra, loại cháo này cũng bổ trợ cho người bị bệnh mạch vành, đái tháo đường, tả lị gây tỳ hư, miệng khô, khát nước nhiều trong mùa hè.

Bạn có thể dùng 30g tỏi bóc vỏ, xát mỏng, nấu sôi 5 phút, chắt lấy nước cho vào bát cháo, ăn nguội rất tốt cho những người không có cảm giác thèm ăn. Loại cháo ăn hơi cay vì có tỏi, có khả năng làm giảm chất mỡ trong máu, sát trùng diệt khuẩn. Ngoài ra, món ăn còn kích thích tiêu hóa gây thèm ăn, hạ huyết áp và chống ung thư.

60g rau răng ngựa hay còn gọi là rau trường thọ, rửa sạch thái nhỏ, quấy vào nồi cháo đang sôi sẽ có tác dụng chữa bệnh lỵ cấp tính, viêm ruột mùa hè gây rối loạn tiêu hóa, đau quặn, mót rặn đi ngoài lúc loãng toàn nước lúc phân lẫn chất nhày như mũi.

Bên cạnh đó, 30g lá tre đun lấy nước rồi cho vào cháo, ăn nguội có tác dụng làm cơ thể đỡ khát nước trong mùa hè, hết lo âu phiền muộn, chữa mắt đỏ do can uất, nước giải vàng do thận hư, thanh nhiệt trong mùa hè oi bức.

30g lá bạc hà tươi, sắc lên lấy nước cho vào nồi cháo, cho thêm ít đường phèn, ăn trong ngày để chữa bệnh sốt nóng, đau đầu, mắt đỏ, đau họng, nói khàn, giải cảm.

Những người bị bệnh đau đầu khó chịu, tức ngực đau sườn, nôn mửa đi lỏng, bụng ấm ách không tiêu, tinh thần buồn bã, ăn ngủ thất thường có thể được chữa khỏi nếu dùng 15g hoắc hương đun sôi lấy nước cho vào cháo, thêm một chút đường đỏ hay muối vừa đủ, để nguội, ăn trong ngày.

100g hoài sơn (củ mài) nấu lẫn với cháo, khi chín cho gia vị vừa đủ, ăn nguội có tác dụng bổ tỳ vị, bổ phế thận, sinh tân chỉ khát, bình xuyễn, sáp tinh. Cháo ăn chữa được bệnh tả lỵ lâu ngày, hư lao, tiểu đêm nhiều lần, thận hư yếu.

