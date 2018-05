Men bia Fifth Ocean tươi sống chứa nhiều chất bổ dưỡng nhờ hệ thống lên men của Nga - Thiết bị tank ủ bia lưu động. Thiết bị này được thiết kế lớp cách nhiệt đặc biệt có thể thích nghi tốt với nhiệt độ môi trường (dao động từ -30 độ C đến 40 độ C). Điều này giúp quá trình lên men bia trong tank ổn định, không làm thay đổi các chỉ số vật lý và hóa học trong bia, giữ bia tiếp tục“chín” trong tank ủ lưu động trong quá trình vận chuyển; đảm bảo sản phẩm được bảo quản tốt trong suốt 30 ngày ở nhiệt độ ổn định (từ 1 đến 20 độ C).

Hệ thống thiết bị tank ủ bia lưu động này đã được đăng ký bản quyền sáng chế ở 49 quốc gia trên thế giới bao gồm Canada, Mỹ, Australia, Brazil, Nhật Bản, Trung Quốc, Việt Nam…

Nhân dịp tròn một tuổi (9/9/2010), Công ty cổ phần Đại Dương thứ Năm Việt Nam (Fifth Ocean) tổ chức chương trình khuyến mãi “Uống 2 tặng một” từ 9 đến 30/9. Ngoài ra, công ty còn tổ chức chương trình khuyến mãi “Chào mừng đại lễ 1000 năm Thăng Long”, “uống một tặng một” cùng các phần quà lưu niệm mang biểu trưng của tập đoàn từ ngày 1 đến hết 10/10.

(Nguồn: Công ty CP Đại Dương thứ Năm Việt Nam)