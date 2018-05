Lột vỏ khoai tây cực nhanh

So với các loại rau củ khác, khoai tây rất dễ bảo quản. Nếu biết bảo quản đúng cách, một củ khoai tây tốt vẫn thơm ngon trong cả tháng, dù chúng được mua tại các cửa hàng siêu thị hoặc tự bạn trồng và thu hoạch.

Ảnh: harvesttotable

Kỹ thuật bảo quản:

Sau khi mua hoặc thu hoạch khoai, bạn hãy dành vài phút để sàng lọc khoai. Hãy loại bỏ những củ bị rách vỏ, dập hoặc có bất kỳ biểu hiện hư hỏng nào. Những củ này cần được sử dụng sớm bởi chúng sẽ nhanh hỏng hơn các củ thông thường và có thể làm hỏng các củ khoai bình thường khác.

Nên cất khoai tây ở nơi khô và tối (ví dụ dưới tầng hầm, gầm tủ bếp), tránh xa ánh sáng và độ ẩm – những điều kiện có thể khiến khoai tây mọc mầm hoặc hư thối.

Bạn cũng cần để khoai tây thông thoáng. Hầu hết các siêu thị đều đóng gói khoai tây trong các túi lưới, đó là cách bảo quản rất tốt, bạn đừng dại dột chuyển khoai tây sang một cái túi kín khác. Nếu khoai tây bạn mua về không được đựng trong các túi lưới, bạn có thể cho vào một cái hộp có lỗ thông hơi, và nên đặt một một tờ báo giữa các lớp khoai tây. Sau đó đậy hộp bằng một tờ báo.

Nên giữ khoai tây trong nhiệt độ mát. Nhiệt độ tốt nhất để bảo quản khoai tây là dưới 10 độ C (từ 6-10 độ C). Ở nhiệt độ này, khoai có thể tươi trong vài tháng nếu được bảo quản đúng cách. Ở nhiệt độ 10-15 độ C, được cất trong chỗ tối, khô và thoáng, khoai vẫn thơm ngon trong 2 tuần đến một tháng. Bạn lưu ý, tủ lạnh thường quá lạnh để lưu trữ khoai tây và có thể làm hỏng mùi vị và màu sắc của khoai (khiến tinh bột của khoai tây chuyển thành đường, khiến nó có vị quá ngọt và đổi màu đen sẫm khi nấu lên).

Trong thời gian bảo quản, nên kiểm tra khoai tây định kỳ mỗi tuần để phát hiện các dấu hiệu hư hỏng, bởi một củ khoai hỏng có thể làm lây nhiễm sang những củ khoai tây khác, vì thế bạn cần loại bỏ nó sớm.

Các dấu hiệu của một củ khoai cần loại bỏ là:

1. Xanh: Vỏ khoai tây dần chuyển sang màu xanh, củ khoai sẽ bị mềm và hơi héo, nguyên nhân có thể do tiếp xúc với ánh sáng. Nếu khoai chỉ có một chút xanh, hãy cắt bỏ phần xanh trước khi nấu.

2. Khoai bị mọc mầm: thường kèm theo vỏ xanh và thịt khoai đã mềm. Nếu khoai không quá mềm và mầm không xanh thì bạn có thể cắt bỏ phần mầm để nấu nướng.

3. Khoai mục nát: thịt khoai mềm nhũn và có thể có mùi, hãy vứt bỏ ngay và thay thế bất kỳ tờ giấy nào đã chạm vào chúng.

Những lưu ý

- Không nên rửa khoai trước khi bảo quản: bởi rửa nước dễ khiến khoai bị hư thôi. Giữ khoai tây càng khô càng tốt. Nếu khoai dính nhiều đất cát, chờ cho đất khô rồi dùng bàn chải đánh răng cọ nhẹ để loại bỏ đất. Bạn chỉ nên rửa trước khi đem đi chế biến.

- Nếu để khoai trong tủ lạnh, hãy làm khoai ấm dần bằng nhiệt độ phòng trước khi nấu.

- Nếu khoai đã bị cắt, nên nấu càng sớm càng tốt, Còn không thể nấu ngay, bạn có thể cho khoai vào nước lạnh, cách này có thể bảo quản khoai trong 2-3 ngày.

- Không để khoai tây gần trái cây. Nhiều loại trái cây như táo, lê, chuối tiết ra một chất hóa học gọi ethylene. Khí này khuyến khích trái cây chín (bạn có thể nhận thấy rằng các loại trái cây có xu hướng chín nhanh hơn khi bạn giữ chúng bên cạnh nhau) khiến khoai nảy mầm sớm.

- Tuy nhiên, nếu bạn định để dành khoai để làm món khoai tây chiên, bạn có thể sơ chế qua: rửa sạch, cắt nhỏ, luộc sơ với một chút muối, cho khoai vào nồi nước ngay từ đầu. Khi nồi nước vừa sôi, trút khoai ra rổ cho ráo nước rồi cất vào hộp, cho vào ngăn đá tủ lạnh. Rã đông khoai trong khoảng 10 phút trước khi chiên, bạn sẽ có được món khoai tây chiên giòn tan.

Hoàng Anh (Theo wikihow)