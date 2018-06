Khử mùi hôi của vịt trong 5 phút

Tôi thích ăn tiết canh vịt, thường xuyên mua vịt gọi bạn bè đến nhậu vì thế tôi khá tự tin vào khả năng chọn vịt của mình. Xin chia sẻ với các bạn vài bí quyết chọn và làm vịt cực nhanh của tôi.

Trước hết là chọn vịt:

Đừng chọn con bé quá vì vịt non chưa mọc đủ lông cánh, ăn không ngon mà lại mất thời gian để làm sạch lông măng. Muốn phân biệt vịt non và già, bạn có thể nhìn vào mỏ: Vịt già thường có mỏ nhỏ và cứng, vịt non mỏ to và mềm.

Thịt vịt đực thường ngon hơn vịt cái. Vịt đực thường có đầu to, mông bé, kêu to, tiếng đục hơi khàn. Mắt vịt đực tròn, màu nâu nhạt. Ấn nhẹ bộ phận sinh dục có một ống nhỏ thò ra. Vịt cái thường đầu nhỏ, mông to. Mắt vịt cái có màu nâu sẫm. Khi ấn tay vào bộ phận sinh dục, không thấy có ống thò ra...

Một con vịt ngon có ức tròn, da cổ và da bụng dày, xách nặng tay và mọc đủ lông. Vịt sắp chết khi xách lên bạn sẽ thấy chảy nước dãi, sờ vào diều thấy phồng lên như cái bong bóng.

Bí quyết làm lông vịt (bạn cũng có thể áp dụng với gà)

Sau khi cắt tiết vịt, vẩy chút giấm tươi lên mình nó, chờ khoảng 5-7 phút rồi dội nước sôi. Sau đó bạn có thể nhổ lông vịt một cách dễ dàng, thịt vịt cũng mềm hơn.

Nếu mua phải vịt già, muốn cho thịt mềm và vịt không mọc thêm lông tơ ở cánh trước lúc vặt lông, trước khi cắt tiết độ 3 tiếng đồng hồ, cho vịt uống vài thìa giấm, vịt sẽ không mọc thêm lông.

Đức Thành

