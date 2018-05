Không chỉ là vật dụng quen thuộc trong gia đình, chén đĩa còn là đồ trang trí giúp ngôi nhà thêm đẹp mắt và sang trọng. Song trước hết, người tiêu dùng cần chọn loại chén đĩa an toàn, có thương hiệu, nguồn gốc rõ ràng, ghi rõ các hàm lượng chì (nếu có) trên bề mặt. Theo khuyến cáo, chị em nên chọn sản phẩm đáp ứng tiêu chuẩn tiếp xúc thực phẩm đã được các tổ chức uy tín phê duyệt như FDA của Mỹ (FDA Food and Drug Administration) và có thời hạn bảo hành để đảm bảo chất lượng khi sử dụng.

Chén bát thủy tinh CORELLE sản xuất tại Mỹ, đạt tiêu chuẩn FDA.

Thực tế, với các sản phẩm càng sặc sỡ, lòe loẹt, người tiêu dùng càng phải cẩn trọng. Tiến sĩ Nguyễn Duy Thịnh, Viện Công nghệ Sinh học - Công nghệ Thực phẩm cho biết, các thí nghiệm cho thấy đồ gốm sứ hoa văn càng sặc sỡ thì hàm lượng chì càng lớn. Bởi gốm sứ nung trên 1.000 độ C thường không có màu. Ly cốc tách đẹp rực rỡ là do nhà sản xuất cho thêm chì, vừa để tạo màu, vừa giảm nhiệt độ nung để tiết kiệm năng lượng. Chì còn được tráng bên ngoài để nhờ tính chất truyền sáng giúp đồ gốm sứ đẹp long lanh. Nguy hiểm hơn là những sản phẩm có hình in sát mép cốc vì chì dễ xâm nhập vào cơ thể khi người sử dụng ăn, uống, nhất là trẻ nhỏ.

Theo ước tính của FDA, một người lớn có thể hấp thụ khoảng 11% lượng chì trong bát đĩa, còn trẻ em nằm trong khoảng từ 30% đến 75%. Trong khi đó, trong cơ thể con người, chì tồn tại trong một thời gian dài. "Dẫn đầu của chu kỳ bán rã là 20 năm, nghĩa là trong hai mươi năm kể từ bây giờ, một nửa số chì mà bạn hấp thụ hôm nay vẫn sẽ ở trong cơ thể của bạn và chúng tàn phá, hủy hoại dần cơ thể của bạn", theo thông tin từ website Prosper Organics.

Ngọc Bích