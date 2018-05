Những đại diện xuất sắc đến từ Mỹ, Anh, Thổ Nhĩ Kỳ, Trung Quốc... cũng vinh dự nằm trong top này.

TripAdvisor là một trong những website du lịch lớn trên thế giới, đang quản lý và điều hành 19 các trang web con truyền thông du lịch, hoạt động khắp 30 quốc gia, tạo nên cộng đồng du lịch lớn trên thế giới. Trang web có hơn 60 triệu lượt khách truy cập mỗi tháng và có trên 75 triệu ý kiến phản hồi. Với lượng thông tin du lịch khổng lồ, TripAdvisor trở thành cuốn cẩm nang du lịch online yêu thích của du khách quốc tế. Trang web đã mang đến cho khách du lịch những lời khuyên tin cậy, những sự lựa chọn hợp lý, qua đó du khách có thể tự lập cho mình một lịch trình thú vị và hiệu quả.

Để được lọt vào danh sách bầu chọn từ website này, các địa điểm du lịch, dịch vụ khắp mọi nơi trên thế giới cần đạt được chỉ số đánh giá từ 4 sao trở lên trên tổng mức đánh giá 5 sao, dựa trên các nhận xét của các du khách trên trang web, cũng như số lượng bình luận tích cực nhận được trong vòng ít nhất là 12 tháng. Ngoài ra, yếu tố thời gian là một thử thách không nhỏ bởi có rất ít các địa điểm, đặc biệt là các khách sạn, nhà hàng... có thể duy trì được chất lượng dịch vụ luôn bảo đảm trong suốt một quá trình dài.

Bên cạnh Luna Rooftop Tapas Bar (San Miguel de Allende, Mexico), Sirocco Restaurant (Bangkok, Thailand), Istanbul Golden City Hotel (Turkey), The Trafalgar Hotel (Lodon, England) hay Press Lounge at Ink 48 (NewYork, Mỹ)... thì việc lần đầu tiên Việt Nam có một đại diện là The Rooftop Bar and Restaurant (Tầng 19, Pacific Place, Hoàn Kiếm, Hà Nội) lọt vào danh sách lần này, đã mang đến một bất ngờ không nhỏ cho những ai từng đến và yêu mến địa điểm này.

The Rooftop ngay từ khi ra đời đã nhanh chóng trở thành một trong những địa chỉ văn hoá - giải trí và ẩm thực lớn tại Hà Nội. Tại đây có kết hợp giữa một bar đẳng cấp và một nhà hàng sang trọng trong không gian hài hoà. Đặc biệt, suốt hai năm qua, The Rooftop đã để lại nhiều dấu ấn cho công chúng yêu nhạc thủ đô qua chương trình "Âm nhạc trên tầng cao" (Music on the roof), đã hợp tác cùng nhiều nghệ sĩ, ca sĩ tên tuổi.

Những thành công trên cùng với việc lọt vào "Top 10 bar và nhà hàng trên tầng cao ấn tượng nhất thế giới" đã phần nào khẳng định The Rooftop không chỉ là một điểm hẹn văn hoá trên tầng cao, mà còn đang dần trở thành là một điểm hẹn văn hoá trên tầm cao mới.

The Rooftop vừa quyết định làm mới mình để mang đến những cảm nhận thú vị hơn nữa cho du khách khi đến đây nhằm đáp lại sự mến mộ của thực khách, nâng cao chất lượng dịch vụ và xây dựng một "Khái niệm chuẩn về bar" xứng tầm quốc tế, cũng như mang lại một không gian vừa lịch lãm vừa văn minh để mọi người thư giãn, giải trí hay gặp gỡ bạn bè, đối tác.

Trong đêm tiệc chào đón sự trở lại và sinh nhật lần thứ hai của mình, vào ngày 17/10 tới đây, The Rooftop sẽ còn mang đến nhiều bất ngờ hơn nữa, bên cạnh mô hình chủ đạo bar và nhà hàng, với không gian mở để thực khách có thể ngắm nhìn toàn cảnh Hà Nội từ trên cao.

Danh sách "Top 10 bar và hàng trên tầng cao ấn tượng nhất thế giới" do TripAdvisor bầu chọn, có thể xem tại đây.

Địa chỉ liên hệ:

The Rooftop Bar and Restaurant: tầng 19, Pacific Place, Hoàn Kiếm, Hà Nội

Điện thoai: (04) 85852816

(Nguồn: Rooftop)

HN001723