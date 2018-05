Đây là bí quyết gia truyền mà bánh cuốn Gia An được thừa hưởng từ gia đình, một trong những nghệ nhân tráng bánh cuốn nổi tiếng tại Hải Phòng.

Để có được mẻ bánh ngon, khâu chọn gạo đóng vai trò quan trọng. Gạo có ngon thì bánh mới láng mượt, óng ả và có vị bùi ngọt khi ăn. Nếu gạo dẻo thì bánh nát, còn gạo kém thì bánh sẽ không thơm ngon. Tiếp đến là khâu ngâm và xay bột. Cái khó của người làm bánh là phải biết ngâm gạo, ngâm bột như thế nào là vừa đủ. Gạo ngâm quá thời gian bánh sẽ chua, ngâm không đủ, bánh sẽ không mượt, không dai, không bùi. Đặc biệt những khi thời tiết thay đổi, việc ngâm gạo, bột đòi hỏi người tráng bánh phải có kinh nghiệm thì mới ra được mẻ bánh ngon.

Đặc biệt, bánh cuốn gia truyền này không dùng hàn the và các chất phụ gia khác, nhưng vẫn có thể mang lại những tệp bánh cuốn trắng, loáng bóng khi bóc, có thể kéo dài khoảng 40-50 cm mà không bị đứt. Tất cả đều là kỹ thuật chọn, ngâm gạo, tráng bánh, sự tinh xảo và cầu thị đến từng chi tiết của người đầu bếp. Chính điều này đã tạo nên thương hiệu bánh cuốn Gia An nguyên chất từ gạo.

Trên nền tảng của “bánh chay”, Gia An đã tạo ra được “bánh nhân” đặc biệt với thịt tươi, tôm tươi, nấm hương, mộc nhĩ và các gia vị khác. Điều đặc biệt chính là sự hoà quyện giữa nhân bánh thơm ngọt và vỏ bánh bùi ngậy để tạo ra một sản phẩm chất lượng. Thực khách sẽ cảm nhận được sự tinh tế ngay từ miếng thử đầu tiên.

Một điều nữa, thứ “linh hồn” làm nên món bánh cuốn đặc sản chính là nước chấm. Đây là nước chấm nóng được ninh nhiều giờ từ khúc xương đuôi, sườn non và thịt thăn sau đó lọc kỹ. Bát nước chấm ở đây có vị ngọt, thanh, béo ngậy khiến bất cứ ai một lần nếm thử cũng sẽ có ấn tượng khó quên. Khâu chọn xương và cách ninh xương phải làm sao cho bát nước chấm ngon nhưng không ngấy, giầu chất dinh dưỡng nhưng phải trong. Ngoài ra, loại mắm dùng pha nước chấm phải thơm ngon mới có thể làm dậy mùi và có vị mặn đậm đà, ấn tượng. Điều đặc biệt nữa chính là nước chấm của nhà hàng này không dùng đường hoá học, không dùng các chất bảo quản.

Với món bánh cuốn nguyên chất từ gạo, nước chấm giầu chất dinh dưỡng và các đồ ăn kèm phong phú, tươi ngon, thực khách có thể dùng bánh cuốn thay cho các bữa chính.

Bánh cuốn Gia An là chuỗi cửa hàng tại Hà Nội phục vụ thực khách không những bữa sáng, tối mà vào những buổi trưa cửa hàng vẫn tấp nập khách vào ra.

Bánh cuốn Gia An đã nhận được các giải thưởng “thương hiệu vàng Thăng Long năm 20011”, “VN best food- thương hiệu an toàn vì sức khoẻ cộng đồng”, “thực phẩm Việt vì sức khoẻ người Việt năm 2011” và các danh hiệu nhà hàng tiêu biểu khác.

Địa chỉ các cửa hàng:

- 25 Thái Phiên, Hai Bà Trưng, Hà Nội

- 114A Yết Kiêu, Hai Bà Trưng, Hà Nội

- 111/8 Láng Hạ, Đống Đa, Hà Nội

- 61 Huỳnh Thúc Kháng, Đống Đa, Hà Nội

- 108A6 Trần Huy Liệu, Ba Đình, Hà Nội

- 62 Trần Đăng Ninh, Cầu Giấy, Hà Nội

- 337 Hoàng Quốc Việt, Cầu Giấy, Hà Nội.

(Nguồn: Gia An)

HN002957(190/535)