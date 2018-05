Bánh cuốn Gia An với công thức truyền thống gia truyền đã tạo nên hương vị đặc biệt như dẻo, dai, bùi, ngậy, thơm bột gạo và tạo nên một hương vị bánh cuốn đặc sắc riêng. Bánh cuốn được làm 100% từ bột gạo, không sử dụng loại bột khác, không sử dụng hàn the hay các chất phụ gia. Chính điều này đã tạo nên thương hiệu bánh cuốn Gia An nguyên chất từ gạo, được khách hàng tin tưởng, yêu thích và lựa chọn trong suốt gần 5 năm qua.

Tại đây, nước chấm nóng, được ninh từ xương đuôi và thịt thă,n tạo nên hương vị ngọt thanh, béo, ngậy đặc trưng với dự vị khó quên. Sự hoà quyện giữa bánh cuốn và nước chấm tại Gia An đã tạo nên một "cặp đôi hoàn hảo", để tạo ra một hương vị đặc sắc riêng có.

Với bánh cuốn nguyên chất từ gạo, nước chấm ngon, nhiều dinh dưỡng và các đồ ăn kèm phong phú tươi ngon, thực khách có thể dùng bánh cuốn Gia An thay cho các bữa chính. Đây là chuỗi cửa hàng bánh cuốn thành công tại Hà Nội, phục vụ thực khách không những bữa sáng, tối mà vào những buổi trưa cửa hàng vẫn tấp nập khách vào ra.

Để tiếp tục phục vụ khách hàng thuận tiện hơn, bánh cuốn Gia An khai trương cửa hàng thứ 8 tại 21 Lò Đúc, Hai Bà Trưng, Hà Nội vào ngày 30/3. Nhân dịp khai trương, từ ngày 30/3 đến 10/4, Gia An áp dụng chương trình giảm giá 20% trên tổng giá trị hóa đơn cho khách hàng tại cửa hàng khai trương.

Địa chỉ các cửa hàng:

- 21 Lò Đúc, Hai Bà Trưng, Hà Nội (khai trương 30/3)

- 25 Thái Phiên, Hai Bà Trưng, Hà Nội

- 114A Yết Kiêu, Hai Bà Trưng, Hà Nội

- 111/8 Láng Hạ, Đống Đa, Hà Nội

- 61 Huỳnh Thúc Kháng, Đống Đa, Hà Nội

- 108A6 Trần Huy Liệu, Ba Đình, Hà Nội

- 62 Trần Đăng Ninh, Cầu Giấy, Hà Nội

- 337 Hoàng Quốc Việt, Cầu Giấy, Hà Nội

(Nguồn: Gia An)