1. Cá bắp nẻ nướng

Cá bắp nẻ đen có hàm lượng dinh dưỡng cao và vị ngọt thịt tự nhiên, được đánh giá cao về chất lượng ẩm thực. Cá chỉ thích hợp chế biến khô nên món nướng luôn được lựa chọn. Chỉ cần làm sạch cá, khứa hình thoi trên thân rồi ướp với muối ớt xanh, nướng chín vàng là bạn đã có món nướng hấp dẫn để nhâm nhi cùng người thân, bạn bè.

2. Cá chình nướng muối ớt xanh

Cá chình không có xương nhỏ, chỉ có một xương sống chạy dọc theo chiều dài của thân. Đây là loại cá da trơn nên có thể dùng tro bếp, lá sả để chà hết nhớt bên ngoài. Cá làm sạch ruột, thái thành từng khúc vừa ăn, rửa lại bằng nước sạch và để ráo. Ướp cá với muối ớt đã giã, để trong khoảng 15 phút cho thấm gia vị trước khi nướng chín.

Dưới lớp da cá là một lớp mỡ mỏng, khi nướng lớp mỡ chảy ra tạo thành những tiếng xèo xèo cùng hương thơm tỏa ra rất quyến rũ. Khi lớp da cá bên ngoài săn lại, thịt cá chuyển màu vàng là cá đã chín, cho ra đĩa và ăn kèm với các loại rau thơm cùng chén nước chấm muối ớt xanh đậm đà.

3. Cá đuối nướng nghệ

Đây là món ăn quen thuộc đối với người dân ven biển miền Trung. Chọn cá đuối tươi, làm sạch. Ướp cá với hỗn hợp nghệ, tỏi, tiêu đã băm nhỏ, nêm nếm mắm muối, dầu ăn, để cá ngấm gia vị trong 15 phút. Xếp lá gừng lên vỉ nướng, đặt cá trên trên. Đặt lên trên cá một lớp lá sao cho cá được bọc kín. Nướng cá trên bếp than hồng, trong lúc nướng ta nên quét thêm một ít dầu ăn lên bề mặt ngoài của lá bọc cá để lá không bị cháy khô.

4. Cá pỉnh tộp nướng của người Thái

Trong tiếng Thái, “pỉnh” có nghĩa là nướng, còn “tộp” là uốn. “Pỉnh tộp” là món cá được gập đôi lại và nướng chín. Đồng bào thường chọn cá trắm hoặc cá chép, cá được làm sạch, bỏ ruột nhưng giữ nguyên phần mang cá, không cạo vảy hay cắt vây. Mổ dọc lưng cá từ đầu đến đuôi, tách đôi con cá, rửa cá sạch rồi ướp gia vị khoảng 15 phút.

Các loại gia vị sả, ớt, rau thơm, mùi tàu... được rửa sạch, băm nhỏ trộn với nhau. Cho hỗn hợp đó vào bụng cá cùng hạt mắc khén. Gập con cá lại theo chiều ngang của thân cá rồi nhét đuôi vào miệng cá rồi nướng chín. Cá pỉnh tộp đạt yêu cầu phải đảm bảo bên ngoài không bị cháy, có màu vàng ươm cùng hương thơm hấp dẫn.

5. Cá tắc kè nướng muối ớt

Được gọi là cá tắc kè vì loài cá này gần giống loài tắc kè sống trên cạn, chỉ khác da màu đỏ và đuôi khá dài. Đây là một đặc sản nổi tiếng của vùng biển Khánh Hòa, Ninh Thuận. Để làm món cá tắc kè nướng, cần chọn những con cá còn tươi đỏ, rửa sạch để ráo. Ướp cá với ít muối ớt rồi đem nướng chín, khi lớp da bên ngoài chuyển màu vàng là cá đã chín. Món cá tắc kè nướng có thể cuốn cùng bánh tráng, rau sống và nước chấm mắm ớt đậm đà.

6. Cá basa nướng giấy bạc

Cá rửa sạch với nước muối pha loãng, để lên rổ cho ráo nước. Khía vài đường khắp mình cá. Gừng giã nhuyễn, thoa lên mình cá, để nguyên trong vòng 15 phút, rửa lại cho thật sạch. Xẻ cá ra làm hai, hoặc khứa các đường xiên trên thân cá, cho thêm các loại rau thơm, sả... ướp vào trong bụng cá. Uớp cá khoảng 20 phút với muối, nước mắm, hạt nêm, tiêu. Hành tây bóc vỏ, bổ múi cau, lót dưới giấy bạc rồi nướng chín. Phết hỗn hợp mỡ hành và rắc lạc lên bề mặt cá. Dọn cá ra bàn, dùng kèm với bún, rau sống, bánh tráng, chấm kèm với nước mắm chua ngọt hoặc mắm nêm.

7. Cá chìa vôi nướng sa tế

Cá chìa vôi dài như con lươn nhưng da cá không trơn bóng và có màu hồng đỏ. Đây là loại cá chỉ có một trục xương sống ở giữa, còn lại toàn thân là thịt. Để làm món nướng, trước tiên cá được cắt miệng, móc mang, bỏ ruột, rửa sạch, để ráo sau đó ướp với nghệ, ớt tươi, hành tỏi, mắm muối cho thấm đều rồi nướng chín trên bếp than hồng. Ăn kèm món này phải có một đĩa muối ớt xanh giã nhuyễn, đĩa rau thơm, một ít bánh tráng và một chén mắm nêm.

8. Cá lóc nướng trui

Những con cá lóc còn sống được xiên vào một cành tre nhọn từ đầu đến đuôi. Người ta thường dùng tre tươi để khi nướng cây tre không bị cháy thành than. Cắm ngược đầu cá xuống đất, chất rơm xung quanh và bắt đầu nướng. Sau khi rơm cháy tàn, không nên lấy cá ra liền mà phải để một lúc lâu để phần ruột cá bên trong được chín hết. Cá lóc nướng chín được bày ra lá chuối, các loại rau vườn như diếp cá, rau đắng, tía tô, húng thơm, húng lủi, giá, hẹ, khế chua, chuối chát.... bánh tráng mỏng và chén nước mắm me thơm ngon.

9. Cá kèo nướng muối ớt

Chế biến món ăn này rất đơn giản, điều quan trong là bạn phải biết cách làm sạch lớp nhầy bên ngoài bề mặt da cá. Cá kèo sau khi mua về, cho vào rổ, dùng lá sả chà sát cá thật kỹ và rửa sạch lại bằng nước muối, bạn cũng có thể cho cá vào túi lưới cùng một ít muối và chà thật kỹ, sau đó rửa lại bằng nước sạch. Cá kèo để ráo, ướp với muối ớt, để một lúc cho thấm. Dùng que tre nhỏ, xiên dọc theo chiều dài thân cá và nướng trên bếp than hồng. Cá kèo nướng chín được ăn kèm với mắm me, vị ngọt của thịt cùng với vị chua của me làm món ăn thêm ngon miệng.

10. Cá nục nướng lá chuối

Thay vì hấp, kho hay nấu canh như bình thường, bạn có thể chế biến món ăn này bằng cách nướng lá chuối, hương vị sẽ thơm ngon và lạ miệng hơn. Cá làm sạch, bỏ ruột. khứa vài đường nhỏ trên thân cá. Ướp cá với bột nghệ, hành khô băm nhuyễn, muối, hạt nêm, hạt tiêu, dầu mè, dầu ăn... ướp trong khoảng 2 tiếng. Bọc kín cá vào lá chuối, rồi đem nướng chín. Đặt chảo lên bếp, làm nóng dầu ăn, cho hành lá thái nhỏ vào để làm mỡ hành. Cá sau khi nướng chín, gỡ lá chuối ra, thoa mỡ hành và lạc rang lên rồi cuốn bánh tráng với các loại rau sống.

