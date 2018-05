Paris Gâteaux khai trương thêm cửa hàng mới tại phố Tô Hiến Thành, Lý Thường Kiệt, Hà Nội và áp dụng ưu đãi trên trong thời gian khai trương.

“Bữa tiệc thị giác” là thiết kế mới cho cửa hàng thứ 10 và 11 của Paris Gâteaux. Kiến trúc sư người Đài Loan đã mang đến không gian sống động với hai màu chủ đạo là xanh dương và cà phê cho cửa hàng. Hơn thế, thiết kế mới tạo hiệu ứng những con sóng uốn lượn trên nền biển xanh, với mong muốn tạo không gian thoải mái nhất cho khách hàng khi đến với Paris Gâteaux. Đồng thời, để chính khách hàng cảm nhận Paris Gâteaux không đơn giản chỉ là cửa hàng bánh ngọt và đồ uống, mà còn là điểm đến lý tưởng để thư giãn và tận hưởng cuộc sống.

Logo hình tròn của Paris Gâteaux được thiết kế dựa trên sự kết hợp giữa nhiều hình “Đầu bếp vui vẻ” - hình tượng trong ngành thực phẩm, đồng thời là tổng hòa các yếu tố: kỹ thuật chuyên nghiệp, nguyên liệu thượng hạng, phong cách tinh tế…

Hai cửa hàng mới khai trương của Paris Gâteaux không chỉ là “Bữa tiệc thị giác” dành cho khách hàng mà còn hứa hẹn nhiều bất ngờ và thú vị cho khách hàng thủ đô với “Món quà bí mật” Window display (Cửa sổ trưng bày). Được thiết kế lạ mắt tại các vị trí đắc địa ở cửa hàng, cửa số trưng bày những sản phẩm cũng độc đáo mang phong cách chỉ riêng của Paris Gâteaux. “Món quà bí mật” này sẽ được tiết lộ trong ngày khai trương cửa hàng.

Để tri ân khách hàng ủng hộ Paris Gâteaux trong suốt 7 năm qua, từ ngày 4 đến 11/8, Paris Gâteaux Tô Hiến Thành có chương trình “1.000 đồng cho một đồ uống” (áp dụng cho một số loại đồ uống đang được ưa chuộng) và “Giảm giá 20% cho mọi sản phẩm".

Cửa hàng mới sẽ được khai trương vào tháng 9, nhưng Paris Gâteaux Lý Thường Kiệt thực hiện bán thử ngay trong tháng 8 với các chương trình ưu đãi tương tự.

Chuỗi cửa hàng Paris Gâteaux tại Hà Nội:

- Số 30 Tô Hiến Thành, Hai Bà Trưng. (Ngã tư Tô Hiến Thành và Triệu Việt Vương) (4/8/2013 khai trương).

- Số 75 Lý Thường Kiệt, Hoàn Kiếm. (Ngã tư Lý Thường Kiệt và Quán Sứ) (Tháng 9/2013 khai trương).

- Số 1-A2 Nguyễn Khánh Toàn, Cầu Giấy. (New: Số 5 Nguyễn Khánh Toàn)

- Số 1A Hai Bà Trưng, Hoàn Kiếm.

- Số 62 Nguyễn Thị Định, Cầu Giấy.

- Số 34-36 Thái Hà, Đống Đa.

- Số 2A Trần Đại Nghĩa, Hai Bà Trưng.

- Số 140 Tôn Đức Thắng, Đống Đa (Ngã 3 Tôn Đức Thắng và Đoàn Thị Điểm).

- Tầng B1, Khu ẩm thực Parkson, KeangNam.

- Số 75 Tràng Thi, Hoàn Kiếm (Ngã 5 Tràng Thi và Thợ Nhuộm).

- Số 1A Tăng Bạt Hổ, Hoàn Kiếm.

- Số 82 Quán Thánh, Ba Đình (Ngã tư Quán Thánh và Hàng Bún)(Opening).

- Số 4 – TT3, Khu đô thị Mễ Trì (Cạnh cửa ra vào Big C The Garden)(Opening).

Ngọc Điệp