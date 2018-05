Nhiều chị em rơi vào tình cảnh mệt mỏi với cơ thể quá khổ của mình, chán nản với những buổi tập triền miên hoặc buồn bã với các lớp mỡ thừa dày khó có thể "thanh lý". Trong khi đó, công việc, chuyện chồng con, bếp núc khiến họ không có đủ thời gian để chăm sóc bản thân. Đó chính là lúc phái đẹp cần nhờ tới sự trợ giúp đắc lực của những giải pháp giảm mỡ công nghệ cao.

Theo thạc sĩ, bác sĩ Võ Tiến Huy, giảm mỡ áp dụng công nghệ cao là những phương pháp tiên tiên, đảm bảo được tính hiệu quả, triệt để và an toàn. Ở lứa tuổi trưởng thành, bạn có thể sử dụng chúng để giữ vóc dáng như mong muốn, bất kể bạn là dân văn phòng, nội chợ hay phụ nữ sau sinh. Hiện nay, nhiều phương pháp có thể áp dụng để giảm béo như phẫu thuật dạ dày, phẫu thuật rút xương sườn, kính giảm cân, Laser Lipo hay Tri Lipo. Tuy nhiên không phải phương pháp nào cũng đủ an toàn để áp dụng, đặc biệt với chị em sau "lâm bồn" vài tháng.

Giảm cân bằng nội soi thắt đại dạ dày

Đây là phương pháp giảm cân mà nhiều ngôi sao Hollywood đang áp dụng bởi tính hiệu quả nhanh chóng của nó. Có thể kể đến một vài trường hợp như Jennifer Hudson, Kelly Osbourne, Star Jones… Tuy nhiên, theo các chuyên gia khuyến cáo, phẫu thuật dạ dày là một tác động rất lớn đến cơ thể và có thể dẫn đến những hệ quả không tốt. Ngay cả khi bạn đã phẫu thuật dạ dày mà không thay đổi thói quen ăn uống và sinh hoạt thì chúng cũng không giúp bạn có được thân hình gọn gàng dài lâu.

Kính giảm cân

Các nhà nghiên cứu tại đại học Tokyo đã phát triển các thiết bị, sử dụng thủ thuật máy tính và phóng đại để đánh lừa cảm giác, đồng thời khiến người sử dụng cảm thấy thỏa mãn với những đồ ăn nhỏ hơn hoặc ít hấp dẫn hơn. Chiếc kính giảm cân này có một camera gắn trên kính, camera sẽ gửi hình ảnh tới một máy tính. Sau đó máy tính sẽ khuếch đại kích cỡ của chiếc bánh trong tưởng tượng của người sử dụng, khiến chiếc bánh trông lớn hơn thực tế.

Giảm mỡ bằng Laser lipo

Trong các kỹ thuật giảm mỡ thì Laser đang là phương pháp hiện đại và an toàn, đặc biệt là phương pháp giảm mỡ bằng Laser Lipo. Giảm béo bằng cách thức này đã được kiểm chứng về độ hiệu quả và an toàn ở nhiều nước châu Âu, đảm bảo giảm mỡ thừa nhanh chóng, an toàn, hiệu quả cao với chỉ một lần thực hiện.

Ngay khi sóng Laser tác động sâu vào tế bào mỡ, nó sẽ làm đứt gãy những liên kết của tế bào mỡ, phá vỡ và hóa lỏng tế bào mỡ thừa mà không gây ảnh hưởng đến các mô hay bộ phận khác của cơ thể. Sau đó, lượng mỡ đã hóa lỏng sẽ được đưa ra ngoài cơ thể bằng thiết bị chuyên dụng mà không gây đau đớn, không ảnh hưởng đến sức khỏe. Tiếp đó, năng lượng từ Laser với bước sóng 980nm sẽ sắp xếp lại các collagen dưới da, làm cho làn da săn chắc tự nhiên. Với nhưng tính năng như an toàn, hiệu quả cao, triệt để, Laser Lipo được các chuyên gia và bác sĩ khuyên dùng cho cả những trường hợp phụ nữ sau sinh thường 3 tháng hoặc sau sinh mổ 6 tháng.

Giảm mỡ bằng công nghệ Tri Lipo

Với sự kết hợp hoàn hảo của 3 công nghệ giảm béo tiên tiến: sóng siêu âm, sóng hồng ngoại và sóng RF, Tri Lipo là công nghệ giảm béo được sử dụng tại nhiều nước có nền công nghiệp thẩm mỹ phát triển trên thế giới như Hàn Quốc, Nhật Bản… Với năng lượng sóng siêu âm với tần số 5 triệu rung động mỗi giây đưa xung điện vào sâu các mô mỡ, làm đứt gẫy mô liên kết, đập vỡ cả màng tế bào mỡ rắn chắc, làm giảm số lượng tế bào mỡ hiệu quả mà không gây hại các mô lân cận như các mạch máu, mạch bạch huyết, cơ, dây thần kinh.

Hiệu ứng sóng hồng ngoại kết hợp tác động từ sự va chạm ma sát sản hóa lỏng sẽ đào thải toàn bộ lượng mỡ thừa ra ngoài cơ thể theo hệ thống bài tiết tự nhiên. Đồng thời năng lượng điện từ (hay còn gọi là sóng RF) gây phân hủy mỡ và sinh nhiệt, tạo hiệu quả săn chắc cho da và kích thích dần dần tăng sinh collagen, làm đầy và trẻ hóa da. Tri Lipo cũng được cơ quan FDA Mỹ cấp chứng chỉ CE về độ an toàn và thân thiện với người sử dụng. Phương pháp được khuyên dùng với cả phụ nữ sau khi sinh.

Thạc sĩ, bác sĩ Võ Tiến Huy

Giám đốc Thẩm mỹ viện Linh Nhung