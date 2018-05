Người thuộc mạng Mộc thường thích thám hiểm, ngay thẳng, nhiệt tình, chủ động, thích bận rộn và có mục đích, ghét lẩn tránh, cần tránh những nơi có gió.

Kiến trúc theo hành Mộc thích hợp cho các việc liên quan đến sự sáng tạo, nuôi dưỡng, thích hợp cho ngành dưỡng nhi, nhà thương, nhà ở, các cơ sở vận tải, buôn bán thuốc men, thực phẩm, cửa hàng ăn uống, cafe cũng như phòng làm việc của nghệ sĩ… Trong nội thất, hành Mộc thích hợp cho phòng ăn, phòng trẻ và phòng ngủ.

Màu sơn trong không gian Mộc.

Màu sắc sơn trang trí nội thất hay dùng trong không gian Mộc là các màu như xanh lá cây, xanh lam, vàng nhạt. Chất liệu trang trí thường thấy là các loại đồ gỗ, tre, giấy, các loại cây hoa kiểng, vật dụng có hoa văn cây lá.

Theo quan niệm phong thủy, màu của hành Mộc là xanh lam, chàm có ý nghĩa như nhau. Màu xanh còn chỉ cây rừng và cũng là màu tượng trưng cho mùa xuân, hy vọng. Tuy nhiên một số người Trung Quốc cho rằng màu xanh không tốt, lạnh. Các kiến trúc tại quốc gia này cũng tránh không sử dụng màu xanh.

Mẫu hành Mộc theo quan điểm phong thủy.

Màu xanh lục, bạc hà là điềm may hơn màu chàm vì hợp với cảnh vật thiên nhiên hơn, hợp mùa xuân. Người Trung Quốc gọi là “thanh” có nghĩa là xanh hoặc lục, đó là màu da trời, tre trúc, xanh gỉ đồng, để gọi tên tuổi trẻ, thanh xuân. Dù màu xanh lá cây không phải là màu nguyên thủy nhưng sự hiện diện của nó trong thế giới tự nhiên đã tạo nên một ý nghĩa đặc biệt. Nó là màu ở giữa sắc phổ ký, là màu thường gặp trong thiên nhiên, lan tỏa các cảm giác hài hòa, tươi mát và dễ chịu cho thể xác lẫn tâm hồn. Trong phong thủy, màu xanh lá chỉ cung gia đình và kiến thức. Màu xanh lá cây có tác dụng làm dịu thần kinh. Theo luân lý phong thủy, xanh lá cây giúp ta cảm thấy tĩnh và an toàn.

Màu xanh làm, chàm, sơn Dulux theo hành Mộc.

Không như quan niệm của phong thủy cổ xưa (màu mộc là màu xanh của cây cỏ, hoa lá trong tự nhiên), ngày nay người ta dễ dàng nhận ra một không gian của Mộc với những gam màu nồng ấm của chất liệu gỗ, song, mây đã qua xử lý và các chất liệu có nguồn gốc từ thiên nhiên là chủ yếu.

Nhóm màu Mộc này tượng trưng cho sự hòa hợp văn hóa, có tính hòa hợp nhiều sắc thái dân tộc, đây là nhóm màu rất dễ nhận ra với chất mạnh mẽ, rực rỡ của màu sắc, hoa văn gỗ, sự phối màu tự nhiên không theo một trật tự nhất định nào của các chất liệu tự nhiên như song, mây, tre, lục bình, giấy… tạo nên yếu tố hấp dẫn về thị giác và cả xúc giác thông qua việc tiếp xúc với nó trong quá trình sử dụng.

Không gian Mộc dùng sơn Dulux trong cuộc sống hiện đại.

Cũng có khi không gian Mộc dễ nhận được sự ưu ái ngay lập tức bởi nguồn gốc sử dụng đã có từ lâu của vật liệu mộc, ăn sâu vào tiềm thức mỗi người với cảm giác gần gũi, hòa đồng với thiên nhiên. Sống trong không gian Mộc, con người dường như dễ trải lòng mình hơn, dễ tìm đến sự thư thái trong tâm hồn hơn, trút hết mọi bực dọc, mệt mỏi, căng thẳng của một ngày bận rộn với những bon chen, lo toan.

Vì thế cho nên các loại vật liệu mộc tự nhiên, ít qua xử lý bề mặt chất liệu thường tạo được sự ưa chuộng vì ấm áp, bề mặt tự nhiên và trở nên hấp dẫn vì sự sang trọng, tính đàn hồi và độ bền của nó, dễ bảo quản, dễ sữa chữa và thay thế nếu bị hư hại.

Bản thân của mỗi bề mặt chất liệu đã ngầm mang thông điệp vật chất của chính nó. Những kinh nghiệm nhận biết về sự nóng, lạnh của những chất liệu khác nhau không chỉ đơn giản thông qua các giác quan khi tiếp xúc với bề mặt chất liệu, nó còn là sự cảm nhận của thị giác.

Màu sơn Dulux nhạt và nội thất.

Thông thường, các vật liệu thuộc mộc được xem có thể tạo cảm giác ấm cúng cho căn phòng không chỉ bởi màu sắc nồng ấm của nó mà còn do cảm giác gần gũi, thân thiện của chất liệu tạo ra.

Màu sơn và đồ vật trang trí nội thất có màu nhạt sẽ làm tăng ánh sáng trong phòng, trong khi sắc màu thẫm sẽ hấp thu nhiều ánh sáng chiếu vào nó. Màu sơn và đồ nội thất có màu sáng ấm nâng cao hiệu quả trên mặt chất liệu, trong khi màu thẫm ấm gây cho ta cảm giác an toàn. Màu sơn và đồ trang trí nội thất có màu sáng lạnh gợi sự rộng rãi và nhấn mạnh sự bằng phẳng của những bề mặt chất liệu bóng láng. Màu thẫm lạnh làm cho bề mặt chất liệu có chiều sâu và chắc.

Những căn phòng ở xa so với phương ánh nắng mặt trời chiếu thẳng thì không nên chọn các loại đồ dùng vật liệu mộc có màu sắc nhạt, sáng, thay vào đó nên chọn các loại vật liệu có tông ấm hơn. Trong trường hợp một căn phòng màu sáng - sự phản chiếu ánh sáng của các vật dụng nội thất (sàn, bàn ghế, giường tủ, kệ…) là điều chủ yếu cần quan tâm - nên chọn các loại đồ dùng với vật liệu có màu sáng. Tuy nhiên, nếu như các vật dụng quá sáng và phản chiếu hết toàn bộ ánh sáng làm hoa mắt thì thật bất tiện. Những căn phòng nằm theo hướng ánh sáng mặt trời sẽ thu hút sức nóng vào mùa hè thì rất có lợi cho những vật dụng thuộc mộc có màu tối.

Không gian Mộc giúp thư thái hơn.

Nhìn chung, có thể thấy, không gian Mộc có nhiều ưu điểm, trước hết là màu sắc hoa văn của chất liệu mộc khá đẹp. Các vật liệu mộc luôn toát ra một cái gì đó vừa cổ kính vì chúng là loại xây dựng cổ truyền, vừa hiện đại và sang trọng vì đường nét hoa văn bóng bẩy và dịu dàng của nó. Một ưu điểm đáng quan tâm của các chất liệu thuộc mộc là ít trơn khi bị ướt, êm hơn và ít tiếng động hơn các loại vật liệu khác khi sử dụng.

Vì các vật liệu mộc có màu sắc mềm mại, đường vân phong phú, sự phối màu tự nhiên, sinh động không theo quy luật của bề mặt chất liệu nên mang lại sự ấm áp và đôi khi là cả sự năng động cho không gian sống mang hành Mộc. Ngoài sức hấp dẫn tính thưởng thức, các vật liệu mộc còn là một trong những vật liệu thực dụng nhất quyết định vấn đề lựa chọn đồ nội thất: bề mặt của nó sau khi được chà thổi qua là có thể khôi phục như cũ, đồng thời chịu đựng được sự mài mòn hàng ngày.

Trong đời sống hiện đại không gian Mộc ngày càng có giá trị hơn bởi sự sang trọng riêng và cả những cảm giác rất riêng do màu sắc sơn, chất liệu, đồ vật trang trí mang lại cho người sống trong nó. Không gian Mộc không những sang trọng mà còn phù hợp với khí hậu nhiệt đới: ấm về mùa đông, mát cho mùa hè.

Phòng cho trẻ trong không gian Mộc.

Ngoài ra chất liệu mộc còn đem không khí huyền bí cho căn nhà thuộc Mộc với những âm thanh ken két khi sử dụng hoặc tiếng nổ khi co rút giữa đêm, màu sắc của mộc cũng ảnh hưởng đến không khí trong nhà và tính tình con người. Người sống trong một không gian có nhiều đồ mộc thường hiền lành hơn, có lẽ do các vật liệu thuộc mộc là vật liệu có tính chất âm cao nhất, kết hợp với màu sắc nhẹ nhàng tạo nên một làn sóng thụ động nhưng yên bình, thư giãn hơn. Tuy nhiên xét về bản chất vận động của chất liệu thì mộc là vật liệu có tính khai sinh, năng động. Do đó, không gian Mộc thích hợp cho các hoạt động sáng tạo, khuyến khích tăng cường cho các hoạt động tìm tòi những ý tưởng mới, tượng trưng cho các ước vọng về tương lai.

Gam màu xanh lá cây biểu hiện cho màu của thiên nhiên giúp tĩnh tâm, làm cho tập trung tư tưởng tốt hơn. Do đó, không gian Mộc thường được dùng để hỗ trợ những người trẻ thiếu tự tin, thụ động hoặc đang muốn có sự đổi mới. Theo phong thủy thì màu lục nằm ở cung học vấn và còn được gọi với tên khác là “thanh” tượng trưng cho tuổi trẻ và sự thanh xuân. Vì thế cho nên không gian Mộc với màu sắc tươi sáng, kết hợp với màu lục thường được dùng cho phòng trẻ đang ở độ tuổi đi học, cần tập trung tư tưởng hoặc kích thích hoạt động ở những trẻ thụ động, tự ti. Màu lục giúp học sinh tập trung trí nhớ tốt hơn.

Sơn Dulux hành Mộc phù hợp với nhiều loại phòng.

Không gian Mộc phù hợp với nhiều loại phòng trong nhà.

Cung học vấn đóng giữa hành Thủy và hành Mộc của lá bùa bát quái, do đó màu xanh và màu lục rất tốt cho phòng trẻ dưới độ tuổi hai mươi, giúp hỗ trợ cho việc học hành. Màu lục rất hợp cho những đứa trẻ hiếu động, kích thích khả năng tư duy, sáng tạo, phát triển năng khiếu của trẻ. Và cũng do tính năng kích thích hoạt động, ước mơ cùng khả năng tập trung tư tưởng do không gian Mộc đem lại mà không gian Mộc không thích hợp với những người có tính lãng mạn, buông thả dễ dẫn đến việc làm mà không có sự suy nghĩ thấu đáo. Còn với những người có tính kiên nhẫn sẽ kích thích họ dẫn đến ham làm quá độ, có hại đến sức khỏe. Với người tự mãn thì sẽ làm họ trở thành con người với nhiều tham vọng.

Sắc màu không gian Mộc phù hợp với không gian nhà bếp.

Cũng bởi do sự thân thiện của chất liệu, màu sắc hành Mộc đem lại mà không gian Mộc hầu như phù hợp cho tất cả các phòng trong nhà. Không gian của Mộc thích hợp cho phòng khách còn bởi tính năng khai sinh, vận động của nó hợp với những khu vực có sự vận động nhiều, nơi nhiều sinh khí. Trong bếp và phòng ăn, sắc màu Mộc gợi nên sự sinh động, vui tươi nhờ vào sự biến đổi sinh động của các màu sắc hoa văn gỗ, tạo nên sự hấp dẫn về mặt thị giác.

Gam màu Mộc trong không gian làm việc.

Không chỉ thế, Mộc tương thích với Hỏa, đưa không gian Mộc vào bếp có ý nghĩa tốt về mặt phong thủy. Hành Mộc còn liên quan đến sự sáng tạo và nuôi dưỡng, vì thế không gian Mộc hiển nhiên thích hợp với không gian ăn và làm việc. Tuy nhiên với không gian phòng ngủ, những gam màu thuộc hành Mộc cũng rất phù hợp. Không gian Mộc trong phòng ngủ tạo nên đặc trưng của phòng: cảm giác ấm cúng, riêng tư.

Không gian Mộc và phòng ngủ dùng sơn Dulux.

Không gian Mộc và phòng trẻ em dùng sơn Dulux.

Gam màu lục trong không gian phòng trẻ em mang lại cảm giác năng động nhưng vẫn dịu mát. Gam màu lục gợi ra cảm giác nhẹ nhàng, thanh thản như đang dạo bước trong một vùng rừng cây nhỏ, giải phóng tâm trí con người khỏi những toan tính đời thường trong chốc lát để tận hưởng, tìm đến sự thư thái trong tâm hồn.

Không gian Mộc và phòng tắm dùng sơn Dulux.

Không gian Mộc trong phòng tắm.

Sử dụng gam màu lục trong phòng tắm là cách đem thiên nhiên vào không gian gột rửa dễ dàng nhất.

Mã màu sơn trên đây được trích từ bảng màu sơn Dulux, chỉ mang tính tham khảo. Màu sắc sơn thực tế có thể khác biệt. Click vào đây để tham khảo.

Bích Thảo

Ảnh: Sơn Dulux