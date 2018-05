Nhiều ngôi nhà ở Hà Nội và Sài Gòn hiện gặp khó khăn trong việc đưa xe vào nhà do bậc tam cấp bị phá vì lấn chiếm vỉa hè. Một số gia đình chấp nhận cắt lòng nhà để làm lối dắt xe nhưng lại gặp khó khăn do vướng dầm nằm ngang ngay mép cửa. Để khắc phục tạm thời, các hộ có thể sử dụng các tấm lên xuống để rời, nhưng cách này không an toàn và chỉ nên áp dụng với nhà có nền chênh đường ít.