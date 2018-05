Trăm loại hồng khoe sắc trong khu vườn đô thị / Ngôi nhà thoáng đãng với mặt tiền trồng rau xanh

Hiện nay, ngày càng nhiều người ở đô thị quan tâm tới việc trồng rau, trồng hoa ở nhà. Từ sự yêu thích tới việc thực hiện sẽ có một số khó khăn dễ khiến bạn nản lòng. Tuy nhiên, đừng quá bận tâm mà hãy bắt tay vào làm.

Dù chỉ có ban công nhỏ 12 m2 nhưng gia đình anh Văn ở TP HCM vẫn có thể trồng nhiều loại rau. Ảnh: Na Vy.

1. Không có khu đất rộng cho việc trồng trọt

Đừng để nỗi lo này ám ảnh, bạn chỉ cần chọn một khu trống có nhiều nắng. Với các nhà phố, phần trống thích hợp nhất là sân thượng. Tuy nhiên, phần lớn diện tích để tận dụng phơi đồ. Giải pháp cho bạn là quy hoạch gọn lại khu vực này và dành khoảng diện tích gọn gàng, dễ đi lại cho cây xanh. Còn với các nhà chung cư, bạn nên lựa chọn các loại cây nhỏ, tốn ít diện tích phù hợp với ban công.

2. Không biết chọn loại đất, phân bón

Trên thị trường có nhiều loại đất bán sẵn, đủ chất dinh dưỡng ban đầu. Bạn có thể dễ dàng mua về để bắt đầu trồng trọt. Nếu bạn muốn tiết kiệm, cũng có thể tự kết hợp đất phù sa với tro trấu, phân bón để tạo ra loại đất đủ chất. Mỗi loại cây tùy thuộc vào việc lấy lá hay cần hoa sẽ có những loại phân bón phù hợp. Bạn có thể tham khảo diễn đàn hoặc nhờ tư vấn của những người bán hàng tin cậy.

Ban công gia đình sẽ đẹp hơn nhiều nhờ những bình hoa rực rỡ, hoa nở liên tục trong nhiều tháng. Ảnh: Thanh Hương.

3. Không biết chọn loại cây nào thích hợp

Hãy bắt đầu với loại cây bạn thích ngắm hoặc hay sử dụng khi nấu ăn. Nhờ vậy, bạn sẽ có động lực hơn khi chăm sóc hàng ngày. Lưu ý nên lựa chọn loại nào không quá tốn công chăm sóc hay dễ mắc sâu bệnh và chậm lớn.

4. Không có đủ thời gian để chăm sóc

Bạn tốn nhiều thời gian nhất cho việc bắt đầu làm vườn như làm đất, trồng cây, chăm nom để cây bắt đầu bén rễ. Sau đó, công việc của bạn sẽ nhàn hơn nhiều như tưới nước vào buổi sáng hàng ngày. Cuối tuần là lúc bạn tỉa lá, cành hư hỏng, bón phân theo định kỳ.

5. So sánh khu vườn của mình với người khác

Bạn say mê những khu vườn đẹp mình từng ghé qua hoặc xem trên mạng. Có những lúc, bạn thấy buồn khi không gian cây xanh của mình quá nhỏ, quá xấu so với người khác. Hãy ngừng ngay sự so sánh vô lý này bởi nó sẽ khiến bạn mất cảm hứng trong việc làm vườn. Cùng với thời gian, bạn sẽ có thêm nhiều kinh nghiệm và dần có được khu vườn mình ao ước.

Ban Mai