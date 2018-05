1. Xây nhà bằng máy in 3D trong 24 giờ

Xây nhà bằng máy in 3D trong 24 giờ

Một công ty xây dựng có trụ sở ở Nga và Mỹ đã tiến hành xây nhà trong điều kiện lạnh giá theo công nghệ in 3D. Chiếc máy in phun vật liệu xây dựng tạo thành các bức tường nhà. Máy in được các kỹ sư điều khiển qua máy tính để đảm bảo độ chính xác. Chi phí để xây một ngôi nhà là 10.000 USD.

2. Xây nhà 150 m2 đẹp như resort trong 4 ngày

Xây nhà 150 m2 đẹp như resort trong 4 ngày Công ty Multipod Studio của Pháp đã sáng tạo ra mô hình nhà lắp ghép có vật liệu là những tấm cách nhiệt và gỗ. Các khối module được sản xuất sẵn và lắp lại với nhau bằng ốc vít. Những khối vật liệu có kích thước lớn nhưng nhẹ nên không cần nhiều nhân công vận chuyển. 3. Nhà làm từ các viên gạch bằng gỗ, không cần đinh Ngôi nhà làm từ những viên gạch bằng gỗ Thay cho các viên gạch nung, người thợ sử dụng những miếng gỗ ghép vào nhau tạo nên những mảng tường chắc chắn. Với 5-6 nhân công, công trình sẽ hoàn thành trong vòng 2 ngày. Ngôi nhà có thể tồn tại được 50 năm.

4. Người Nhật lắp nhà 2 tầng trong một ngày

Người Nhật lắp nhà 2 tầng trong một ngày

Các căn phòng được làm sẵn dưới dạng module nhẹ trong nhà máy. Sau đó, chúng được vận chuyển tới mặt bằng. Người thợ sử dụng cần cẩu để đưa các khối module vào vị trí phù hợp. Dùng các phụ kiện kết nối đơn giản, thợ lành nghề sẽ tạo ra ngôi nhà bền vững. Không chỉ tiết kiệm thời gian, kiểu nhà này còn giúp gia chủ có thể di chuyển nơi ở sang khu vực khác khi cần thiết.

5. Nhà có 3 phòng ngủ xây bằng khung thép trong 6 ngày

Nhà 3 phòng ngủ xây trong 6 ngày

Kiến trúc sư sử dụng khung thép và tấm panel đúc sẵn để làm nhà. Nhờ đó, việc xây dựng tiết kiệm nhiều thời gian và công sức hơn cách xây nhà truyền thống.