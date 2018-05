An Cường Design Center vừa được Công ty An Cường ra mắt tại 702/3F Sư Vạn Hạnh, P. 12, Q. 10, TP HCM. Trung tâm trưng bày 499 màu gỗ MFC và Laminate các loại được ứng dụng vào các modul phòng làm việc, tủ bếp, tủ áo, cửa trượt, quầy tiếp tân, vách, trần, cầu thang, lưng ghế. Ngoài ra còn có một thiết kế hoàn chỉnh nội thất bao gồm cả hệ thống tủ bếp cho một căn hộ 25 m2.

Với phần mềm thiết kế đơn giản, khách hàng có thể tự thiết kế nội thất và phối màu trong bộ sưu tập các mẫu gỗ có sẵn tại An Cường. Đây là thiết kế mô phỏng với màu gỗ thực tế trong kho hàng nghìn mẫu bếp, tủ áo, phòng làm việc, phòng trẻ em có sẵn trên hệ thống phần mềm của An Cường. Tất cả các mẫu và thiết kế đều do các chuyên gia hàng đầu đến từ Đức và Italy đảm nhiệm.

Chỉ cần bỏ ra khoảng 30 phút là khách hàng đã tạo xong một thiết kế hoàn chỉnh cho ngôi nhà của mình. Tất cả các thiết kế của khách hàng đều được miễn phí hoàn toàn.

Ông Lê Đức Nghĩa, Giám đốc điều hành An Cường cho biết ngoài các phần mềm thiết kế hỗ trợ thì khách hàng còn được các chuyên gia Singapore, Malaysia, Mỹ... tư vấn để đáp ứng những yêu cầu khắt khe về thiết kế cũng như những sản phẩm cao cấp.

An Cường là một trong những nhà cung cấp vật liệu nội thất và vật liệu décor hàng đầu tại Việt Nam từ năm 1994. Công ty có diện tích kho hàng trên 30.000 m2, đáp ứng được mọi nhu cầu của khách hàng về số lượng màu gỗ và Laminate cho một ngôi nhà đẹp.

Liên hệ và tham quan An Cường Design Center tại số 702/3F Sư Vạn Hạnh, P.12, Q.10, TP HCM. Điện thoại: 08.38625726, Fax: 08.38625727. Email: infoacc@ancuong.com. Website: www.ancuong.com.

Văn phòng đại diện tại Hà Nội, 208 Nguyễn Lương Bằng, phường Quang Trung, quận Đống Đa, Hà Nội. Điện thoại: 04.35134190, Fax: 04.35134191.

(Nguồn: An Cường Design Center)