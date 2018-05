Theo một số chuyên gia nội thất, những màu nhạt, đặc biệt là xám sẽ rất thịnh trong năm nay. Là màu trung tính nên xám dễ kết hợp với các vật dụng khác trong nhà. Màu xám sẽ mang lại sự nhẹ nhàng, sáng sủa, tươm tất hơn khi kết hợp với các vật dụng nội thất theo phong cách đơn giản. Những không gian mang tính thư giãn giải trí, như quán café hay spa thì những màu nổi như xanh lá, xanh dương... sẽ được sử dụng để tạo một điểm nhấn mang lại sự thư giãn thoải mái cho nhiều người.

Về vật liệu, trong những năm gần đây, xu hướng thiết kế, trang trí nội thất với các chất liệu tự nhiên, mộc mạc thân thiện với môi trường được khuyến khích. Vì vậy các loại vải cotton, vải bố, linen, canvas, tơ tằm sẽ được dùng nhiều do tính chất gần gũi, đơn giản nhưng vẫn mang lại một sự sang trọng, quý phái riêng mà các loại vải bóng bẩy nhiều màu sắc không mang lại được. Các loại vải này thường là trơn (solid) nên khá phù hợp với những không gian có diện tích nhỏ, theo phong cách hiện đại, đơn giản nhưng sang trọng. Những loại vải này cũng có thể sử dụng làm sofa, khăn trải bàn... Có nhiều màu sắc tuy nhiên người ta vẫn sẽ ưu chọn màu trắng, kem hay các màu nhạt để tạo sự nhẹ nhàng, thanh thoát, đặc biệt trong các căn hộ mà ở đó các vật dụng nội thất đều gọn gàng mạch lạc, thẳng nét không cầu kỳ.

Về thiết kế, phòng khách ưu tiên vẫn là tạo sự thông thoáng nhưng vẫn phải giữ nét gần gũi mộc mạc không quá cầu kỳ. Sự lựa chọn được nhiều người ưa chuộng sẽ là một lớp voan mỏng bên ngoài, bên trong là một tấm màn cuốn (roller blind) được làm bằng chất liệu sợi thủy tinh bề mặt có những lỗ nhỏ bằng đầu tăm có ánh sáng nhẹ xuyên qua để tạo sự nhẹ nhàng, hiếu khách mang một nét tinh tế thể hiện đẳng cấp qua sự giản.

Phòng ngủ thì vẫn như những năm trước, gồm hai lớp. Lớp ngoài của rèm sẽ là loại vải dày hoặc có lớp chắn sáng (blackout) để có thể ngăn chặn ánh sáng chiếu trực tiếp vào phòng. Lớp trong (vải voan) sẽ được thiết kế đồng bộ với lớp ngoài, nhưng mỏng để trang trí. Hai lớp sẽ có cùng một hoa văn và màu sắc, tạo sự đồng bộ chuẩn mực trong trang trí phòng ngủ.

Kiểu dáng của rèm vẫn sẽ phổ biến loại đơn giản như đục lỗ, lớp voan may ly bướm. Ở trong các căn hộ chung cư cao cấp hiện nay các gia chủ hay đóng thạch cao trên trần để trang trí vì vậy rèm cửa năm nay sẽ được may thật đơn giản, thật gọn để dễ dàng nằm lọt bên trong hốc trần thạch cao. Kiểu may ly mười sẽ thường được chọn trong tình huống này vì sự tiện dụng của nó.

Lưu Minh Phước

Công ty Soft-Decor