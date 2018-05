"The Big Chill at the Big House" là một trận đấu hockey trên băng được tổ chức tại sân vận động Michigan Stadium, vốn là sân vận động lớn nhất dành cho ... bóng đá tại Mỹ, thu hút một lượng kỷ lục người hâm một đến xem là 113.411 người. Ảnh: AndrewHorne.