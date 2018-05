Nhà hàng Sketch nằm tại trung tâm London nước Anh. Thực đơn ăn tối có giá từ 230 USD. Sketch gồm có bốn phòng khác nhau gồm the Lecture room, the Gallery, the Glade và the Parlour nằm trong cùng một tòa nhà. Bếp trưởng kỳ cựu Pierre Gagnaire phụ trách ẩm thực cho nhà hàng này.