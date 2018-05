Dưới đây là một số việc bố cần chuẩn bị để có được căn phòng đầu tiên thật đáng yêu cho thiên thần nhỏ.

1. An toàn và vệ sinh

Yêu cầu quan trọng đối với một căn phòng của trẻ em là luôn an toàn và vệ sinh, bởi trẻ nhỏ thường hiếu động và không có ý thức tự bảo vệ mình. Đối với trẻ sơ sinh, do hệ miễn dịch chưa hoàn thiện nên cha mẹ càng phải đảm bảo một khoảng không gian sạch sẽ, thoáng mát.

Theo đó, các ông bố cần cân nhắc kỹ khi lựa chọn nguyên vật liệu cho đồ đạc trong phòng như thảm lót, gỗ sàn, đồ nội thất, rèm cửa… Đồ nội thất cần đảm bảo chất lượng, không bị cong vênh, xơ chỉ, phai màu sau một thời gian sử dụng, để tránh gây ảnh hưởng hoặc tai nạn không đáng có cho trẻ.

2. Ánh sáng

Phòng trẻ sơ sinh cần đủ ánh sáng và thông gió. Thiết kế cần đảm bảo năng lượng ánh sáng tràn vào phòng nhưng ánh nắng không được chiếu thẳng vào mặt trẻ. Cha mẹ nên hạn chế đặt kính thủy tinh trong phòng, vì thủy tinh sẽ ngăn chặn tia tử ngoại, không thực hiện được chức năng tạo canxi. Với trẻ lớn hơn, người lớn cần lưu ý cung cấp đủ ánh sáng tự nhiên hoặc ánh sáng nhân tạo từ hệ thống đèn chiếu sáng, nhằm phục vụ nhu cầu học tập và chống cận thị.

3. Màu sắc

Đây chính là yếu tố quyết định thẩm mỹ căn phòng con trẻ. Theo một số nghiên cứu, sắc màu còn có ảnh hưởng tích cực đối với trẻ nhỏ, nhất là đối với những bé chuẩn bị bước vào mẫu giáo hay cấp một, bởi đây là thời điểm bé nhận thức được mọi thứ xung quanh. Vì vậy, việc sắp xếp và trang trí một căn phòng có màu sắc phù hợp với trẻ rất quan trọng. Bạn có thể bắt đầu trang trí phòng bằng những đồ nội thất theo cùng một tông và sau đó quyết định chọn màu sơn phòng. Sơn là chất liệu khá rẻ tiền, lại có khả năng biến hóa vẻ đẹp cho căn phòng một cách nhanh chóng nên thường là lựa chọn đầu tiên của các ông bố.

Thông thường, những màu sơn ấm nóng như hồng, cam, đỏ…được lựa chọn cho phòng bé gái, còn những màu lạnh hơn như xanh lá cây, xanh da trời, nâu… sẽ được dành cho phòng bé trai.

