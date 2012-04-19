Bãi biển Matira, thuộc Bora Bora, quần đảo Polynésie Pháp. Ảnh: Jean-Sébastien Roy. Bãi biển La Digue thuộc quốc đảo Seychelles của châu Phi nằm trên Ấn Độ Dương. Ảnh: yweibel. Bãi biển Ari Atoll thuộc quần đảo Maldives. Ảnh: Franco Caruzzo. Quần đảo Lanikai, Oahu, Hawaii. Ảnh: Kanaka Menehune. Bãi biển Pink Sands tại quần đảo Bahamas. Ảnh: ryankozie. Bãi biển Tulum tại Mexico. Ảnh: archer10 (Dennis) OFF. Bãi biển Maya Beach tại Ko Phi Phi, Thái Lan. Ảnh: Sam@flickr. Bãi biển Boracay, Philippines. Ảnh: Ryan Desiderio. Bãi biển Pulau Burung, Indonnesia. Ảnh: Firman W. Bãi biển Noordhoek, Le Cap, Nam Phi. Ảnh: coda.Hà Mai