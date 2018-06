Loại bỏ những thứ không dùng

Năm 2016, Marie Kondo - một người phụ nữ Nhật đã xuất bản cuốn sách The life changing magic of tidying-up (Phép màu thay đổi cuộc sống). Cuốn sách chia sẻ phương pháp dọn đồ KonMari và lập tức trở thành best-seller do New York Times bình chọn.

Một trong những phương pháp mà tác giả đưa ra là loại bỏ những thứ không làm bạn hạnh phúc, dọn dẹp lại toàn bộ không gian chỉ trong một lần.

Nếu bạn phân vân giữa việc vứt đi thì tiếc mà để lại chưa chắc sẽ dùng, hãy dùng trực quan để phán đoán. Đặc biệt, bạn không nên lưỡng lự với những đồ mà nếu bỏ đi vẫn không ảnh hưởng đến cuộc sống hiện tại và tương lai.

Cuốn sách The life changing magic of tidying-up (Phép màu thay đổi cuộc sống) của tác giả Marie Kondo, Nhật Bản.

Quy định lại vị trí của đồ đạc

Hãy coi mỗi một món đồ đều có địa chỉ, nếu món đồ nào không có địa chỉ rõ ràng thì chắc chắn nó sẽ rất dễ thất lạc, làm nhà cửa thêm bừa bộn, mất kiểm soát.

Sắp xếp đồ theo thứ tự ưu tiên

Cũng theo tác giả Marie Kondo, khi dọn nhà, bạn nên xếp dọn theo thứ tự lần lượt từ đồ mặc, giá sách, giấy tờ, đến các thứ linh tinh và cuối cùng là đồ lưu niệm. Với cách sắp xếp này, bạn sẽ không bị mệt và bỏ sót bất cứ thứ gì.

Tận dụng công nghệ hiện đại

Ngoài những mẹo dọn nhà trên, người Nhật còn có bí quyết dọn nhà sạch, gọn gàng mà không mất nhiều thời gian, đó là tận dụng công nghệ hiện đại.

Công nghệ ở đây không chỉ là những thiết bị thông minh, tự động như robot lau, bồn cầu điện tử mà còn ở chất liệu của các thiết bị gia dụng.

Bồn cầu sản xuất bằng công nghệ Aqua Ceramic của INAX giúp tiết kiệm thời gian và công sức dọn dẹp nhà vệ sinh.

Thay vì liên tục phải cọ rửa bồn cầu với mong muốn giữ được nhà vệ sinh trắng sạch, không ố vàng, nhiều phụ nữ Nhật chọn công nghệ sản xuất bồn cầu có lớp men sứ với khả năng tự làm sạch như INAX.

Lớp men sứ này được sản xuất bằng công nghệ tiên phong Aqua Ceramic, cho phép sứ ưa nước và lan toả nước tốt. Trong quá trình sử dụng, sau mỗi lần xả, nước sẽ len lỏi vào giữa bề mặt sứ để nâng bổng chất bẩn lên và cuốn trôi sạch. Đồng thời, cặn silica trong nước cũng không bị bám trụ lại bề mặt bồn cầu, làm triệt tiêu nguyên nhân gây ố vàng, giữ bồn cầu trắng sạch nhiều năm.

Thế Đan